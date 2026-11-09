公衛治理承諾書共17縣市26候選人簽署 北市公衛師公會選出4大亮點

隨著2026縣市長選戰進入倒數階段，地方公共衛生治理成為全民關注焦點。台北市公衛師公會號召全國縣市長候選人簽署「2026地方公共衛生治理承諾書」，聚焦基層公衛、食品安全、校園健康、藥癮防治及社區環境五大核心健康議題。截至昨日已有來自全國17個縣市、26位跨黨派縣市長候選人響應簽署。

台北市公衛師公會理事長翁瑞宏說，許多公衛議題受到民眾關心，包括鼠疫、高溫等，甚至是夏天有關食品中毒、校園食安等問題。政治人物一定要負起責任，把民眾健康照顧好。因此，今年縣市長選戰期間，推動各縣市首長、候選人對公衛承諾書的簽署活動。

翁瑞宏指出，公會特別號召50位公衛師組成評析團隊，針對預防醫學、健康風險治理、健康平權、政策可行性及公衛制度建構等專業面向，遴選具備前瞻性與實質效益的優良公衛政見。此次行動由台中市候選人何欣純率先響應，獲得台北市蔣萬安、沈伯洋、新北市李四川、蘇巧慧等跨黨派候選人共同支持，展現跨越政黨立場、攜手守護全民健康的具體決心。

台北市公衛師公會今特別致謝長期積極推動公衛制度進展的三位候選人，包括雲林縣劉建國、台北市蔣萬安、南投縣許淑華等，肯定其對建構公衛專業體系與法制基礎的貢獻。並經由50位公衛師專業把關，依據專業指標，特別肯定四位在不同領域提出具代表性與前瞻思維的公衛治理政見。

翁瑞宏指出，四大代表性優良政見，包括雲林縣劉建國提出食品安全專業化與整合性健康服務，提出校園營養食安中心、導入食品技師參與食安管理，結合腸病毒、帶狀疱疹疫苗與高齡健康，展現食安專業人力導入與制度化價值。

台北市沈伯洋提出跨部門環境健康與整合性公衛治理，將氣候調適、跨局處環境治理、社區運動、心理健康與疫苗政策整合，實踐「健康融入所有政策」治理理念。新竹縣徐欣瑩則推出健康一體與偏鄉健康平權，整合狂犬病防治、動物管理、風扇衣高溫防護、女性一站式健檢與偏鄉巡迴，呈現人、獸、環境整合的健康一體思維。

宜蘭縣吳宗憲政見為多元場域食品安全與預防性健康治理，將食安查核由單一校園擴大至托育、長照與醫院四大供餐體系，並結合原民長者疫苗與 AI托育風險管理。翁瑞宏說，這四個候選人的考量面向是整體性的公衛發展，包括環境、社會健康等整體影響，並建立跨部會的治理。

翁瑞宏也肯定多位候選人在四大公衛面向的積極規畫。如在預防醫學與早期篩檢方面，由台中市何欣純提出乳癌篩檢與偏鄉人力、新竹市莊競程的骨鬆肌力及嘉義縣蔡易餘的社區骨鬆肌少症政見。

至於，環境健康與職業衛生，由新北市李四川及新竹縣鄭朝方提出清潔隊員職安與健康、台中市江啟臣的噪音監測與南投縣溫世政的廢棄物治理等政見。在婦幼、心理健康與平權方面，彰化縣陳素月的孕產心理諮商、苗栗縣陳品安的原民長者疫苗與孕產心理、高雄市柯志恩的毒品預防及花蓮縣魏嘉賢的全齡心理健康等政見。

最後，基層服務與社區復能，為雲林縣張嘉郡的衛生所健康入口與復能、屏東縣周春米的行動生活復能車及澎湖縣周倪安的移工健康與衛生所升級等。

翁瑞宏強調，好的健康政策不應停留在福利發放或短期計畫，並提出五大建言供未來縣市執政團隊參考。包括財源規畫需建立穩定且具永續性公衛財源，妥善安排資源投入順序與中長期預算；人力配置則依人口與風險評估人力需求，推動公衛師於衛生局處與衛生所之制度化參與；跨局處治理則由縣市首長親自帶領，推動健康影響評估與「健康融入所有政策」。

而在健康平權建言，為針對偏鄉、離島、原民及弱勢族群提供差異化、巡迴服務與無障礙支持；最後是制度建構，為重塑衛生所為社區健康服務樞紐，並支持「公共衛生服務法」立法倡議。

翁瑞宏舉例，公衛問題不是單一局處問題，不是只有衛生局政策就可涵蓋，如清潔隊員健康維護涉及環保、勞動衛環等體系，希望縣市長應融入所有政策規畫，不是只有單一政策規畫。而這次評比對於65歲以上免健保政策不列入計分，因健保需要永續財源才能維持，在食安政見方面，政見有無規範人力建置、培訓等跨領域合作為評比關鍵。

翁瑞宏說，各縣市首長候選人簽署公共衛生治理承諾書，希望未來成為施政參考及落實理念，目前許多候選人考量多從社會福利角度，以迎合選民需求，但以公衛角度應針對社會變遷、社會健康平權等進行整體的考量。特別是新竹縣、南投縣、屏東縣等幅員遼闊，甚至有不同族群生活在同一個城市，因此針對不同族群的照顧都應兼顧，以及男女平權等議題。

●完成簽署候選人名單（17縣市共26位，依縣市順序及姓氏筆畫排序） 台北市：沈伯洋、蔣萬安 新北市：李四川、蘇巧慧 桃園市：張善政 台中市：江啟臣、何欣純 台南市：陳亭妃、謝龍介 高雄市：柯志恩、賴瑞隆 新竹市：莊競程 苗栗縣：陳品安 彰化縣：陳素月、魏平政 南投縣：溫世政 雲林縣：張嘉郡、劉建國 嘉義縣：蔡易餘 宜蘭縣：林國漳、吳宗憲 台東縣：陳瑩 澎湖縣：吳淑瑾、陳振中 金門縣：陳玉珍 連江縣：王忠銘

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市公衛師公會理事長翁瑞宏說，公會今特別致謝長期積極推動公衛制度進展的三位候選人，包括雲林縣劉建國、台北市蔣萬安、南投縣許淑華等，肯定其對建構公衛專業體系與法制基礎的貢獻。記者沈能元／攝影