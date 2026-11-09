【重磅快評】廖玉蕙真在意行政中立 先譴責基隆港寫著童樂會的黃阿瑪

作家廖玉蕙日前在臉書發文稱在大稻埕聽見垃圾車廣播「市長選舉請支持蔣萬安」，引發爭議，台北市環保局隨後澄清並否認有相關內容，而是防疫宣導。後來廖玉蕙又改稱，從未有市長在選舉期間使用垃圾車宣導政策，「難道在這敏感時刻，市長不知避嫌」。廖玉蕙涉及造謠不認錯，還硬扯行政中立，如果她真的如此在意行政中立，怎麼看不見基隆港寫著「童樂會」3字、且一放就是2個月的大型充氣選舉文宣？

廖玉蕙去年就曾公開力挺大罷免，向來立場鮮明且勇於表態。其實每個人有自己的政治傾向，也屬是個人自由，然而這一回，她卻是在臉書公開發文指，自己聽見台北市垃圾車播放支持蔣萬安的廣播，台北市環保局長徐世勳立即前往其臉書留言，澄清並無此事，而是宣傳公費流感疫苗開打的防疫訊息，但此一貼文卻已被瘋狂轉發。被打臉後，廖玉蕙再發文質疑，現在是選舉的敏感時刻，也不應該使用垃圾車宣傳政策，質疑蔣萬安不知避嫌，卻也悄悄刪除前一則貼文。

雖然徐世勳已公開澄清，但包含廖玉蕙及底下粉絲的留言，卻還是質疑即便是政令宣導，也有違反行政中立之嫌，堅持不認錯，9日因此遭到台北市議員按鈴提告散布謠言違反選罷法。

廖玉蕙身為具有社會聲望及網路聲量的知名作家，發言應該要謹慎，但她自己製造謠言在先，非但不認錯，再去硬扯行政中立。事實上，縣市首長利用深入家戶的垃圾車廣播進行政令宣導的作法非常普遍，高雄市更是從陳菊擔任市長到現在的陳其邁皆是如此，怎麼到了蔣萬安就是行政不中立？

再者，包含廖玉蕙等及其粉絲，突然表現出對於行政中立的高度關切，也令人感到「意外」。這幾個月來，府院藉由政策買票或是下鄉假視察真輔選的行程比比皆是，包含運動部長李洋站上民進黨台北市長候選人沈伯洋的宣傳車、內政部長劉世芳為民進黨高雄市長候選人賴瑞隆站台助講，怎麼從來也不見「小水滴」質疑：敏感時刻應該要避嫌？

更離譜的案例更出現在基隆港。代表民進黨參選基隆市長的議長童子瑋，結合知名IP「黃阿瑪」舉辦水上裝置藝術展，早在9月底，由其表叔賴總統與童子瑋共同點燈，展期長達兩個月，那麼巧，剛好就到投票前一天。但這個這名義上為紀念「基隆400」舉辦的活動，高達15公尺的大型浮球上卻印著醒目的「童樂會」三字，童子瑋帶著這個IP出現在各種競選場合，說穿了，就是妥妥的假借裝置藝術的大型選舉文宣品。選舉號次出爐後，童子瑋更直接用他與黃阿瑪合照加上個人號次當成競選宣傳照，不僅當成自己臉書頭貼並到處宣傳，都益發凸顯港務分公司的行政不中立與公器私用。

最諷刺的是，基隆市長謝國樑今年端午節前向基隆港務分公司商借一天水域舉辦划龍舟活動，這還不是謝國樑的個人競選行程，而是市府公務活動，沒想到卻遭拒；反觀，「黃阿瑪」卻能在港口擺放2個月。港務分公司拒絕市府商借水域的理由是擔心影響航道；至於展覽活動，港務分公司則說，經評估不影響船舶操航與靠泊碼頭作業，有條件同意使用。

問題是，選舉期間，港務分公司核准活動的考量，難道只有安全理由嗎？該浮球上大剌剌寫著「童樂會」三字，沒有違反行政中立的疑慮嗎？如果謝國樑也申請放一個寫著「小愛爸爸」的大型充氣文宣放在基隆港，直到選前一天，港務分公司也會同意嗎？

如果廖玉蕙跟「小水滴」真的如此在意行政中立，應該質疑的不是台北市的垃圾車廣播，而是基隆港口水面上寫著「童樂會」的大型充氣選舉文宣吧。