卓榮泰喊淡海科學城118年進駐 李競辦質疑：內政部時程124年才完工

民進黨新北市長候選人蘇巧慧日前造勢，行政院長卓榮泰宣稱淡海智慧科學城預計民國118年可進駐使用，引發藍營質疑。李四川競選辦公室今表示，依內政部相關資料，淡海科學城預計124年才完成工程，批評蘇巧慧與卓榮泰宣稱118年即可進駐，與官方規畫時程存在落差。

李四川競辦發言人潘才鉉指出，淡海科學城目前仍在推動都市計畫、環評及區段徵收等前置程序，今年8月底完成公展後，後續仍有多項審議及土地取得作業。

潘才鉉說，依李競辦掌握的內政部資料，預計116年辦理都市計畫及環境影響評估審議、協議價購及徵收補償查估，117年再辦理區段徵收正式作業及工程設計，預計124年工程完成並續辦土地處分。

內政部今年4月曾表示，淡海科學城規畫約130公頃產業腹地，完成土地取得後，將由國科會及經濟部分別設置科學園區與科技產業園區，引進高科技、低污染產業，目前仍持續辦理土地配置及基礎設施規畫。

潘才鉉質疑，卓榮泰日前在蘇巧慧造勢場合表示，淡海智慧科學城預計118年即可進駐使用，但若依上述規畫時程，當時相關工程仍未完成，兩者說法明顯不同，要求蘇陣營說明118年進駐的依據及具體範圍。

他也批評，蘇巧慧日前多次將淡海科學城列為產業政策主張，卻未說明完整開發期程，若連工程進度都未釐清，就對外宣稱可進駐，容易讓民眾對實際建設時程產生誤解。

潘才鉉表示，李四川陣營主張產業發展仍應回到土地取得、交通、工程及招商等具體條件，政見也應以實際可執行進度為基礎，呼籲蘇巧慧陣營對淡海科學城建設期程提出完整說明。