縣市長參選人公衛政見評析 公衛師公會：缺乏財源、人力規劃

2026年選戰倒數，26名縣市長參選人簽署公共衛生治理承諾書，由50名公衛師評析，4名參選人公衛政見達到五星級評價，藍綠各半；但整體而言，都欠缺財源與人力投入的規劃。

台北市公共衛生師公會今天下午舉行記者會，正式發布「2026地方公共衛生治理承諾書」完整簽署成果，截至11月8日止，已有來自全台17個縣市、62名跨黨派縣市長參選人響應簽署；由50名公衛師組成評析團，遴選出具備前瞻性與實質效益的優良公衛政見。

台北市公共衛生師公會理事長翁瑞宏表示，公共衛生政策要能長期推動，對偏鄉、離島、原民及弱勢族群提供差異化、巡迴服務與無障礙支持，最重要的是必須具備永續財源規劃，以目前縣市長參選人提出公衛相關政見分析，不容易看到對於財務規劃有完整、具體說明。

翁瑞宏說，其次是專業人力投入也是非常重要的一環，如部分縣市提出食品安全相關政見，但食安政策必須有專業人力負責執行，然而目前比較少看到參選人清楚說明相關人力的配置、專業人員的建置，以及跨領域合作機制的規劃。

台北市公共衛生師公會常務理事蔡秉兼說明，經過50位公衛師評析，選出4名公衛政見五星級參選人，包含雲林縣長參選人劉建國，提出校園營養食安中心、導入食品技師參與食安管理，結合腸病毒與帶狀疱疹疫苗、高齡健康，展現食安專業人力導入與制度化價值。

蔡秉兼說，台北市參選人沈伯洋提出跨部門環境健康與整合性公衛治理，將氣候調適、跨局處環境治理、社區運動、心理健康與疫苗政策整合的「健康融入所有政策」 （Health in All Policies, HiAP） 治理理念。

蔡秉兼表示，新竹縣參選人徐欣瑩提出健康一體（One Health） 與偏鄉健康平權，整合狂犬病防治、遊蕩動物管理 （TNVR）、風扇衣高溫防護、女性一站式健檢與偏鄉巡迴，呈現人-獸-環境整合的健康一體思維。

蔡秉兼說，宜蘭縣參選人吳宗憲公衛相關政見有多元場域食品安全與預防性健康治理，將食安查核由單一校園擴大至托育、長照與醫院等4大供餐體系，並結合原民長者疫苗與人工智慧（AI）托育風險管理。

翁瑞宏重申，好的健康政策不應停留在福利發放或短期計畫，並提出多項建言供未來縣市執政團隊參考，包含建立穩定且具永續性的公衛財源，妥善安排資源投入順序與中長期預算；依人口與風險評估人力需求，推動公衛師於衛生局處與衛生所之制度化參與。

翁瑞宏說，跨局處治理同樣關鍵，由縣市首長帶領，推動健康影響評估與健康融入所有政策；期盼未來縣市執政團隊重視健康平權，針對偏鄉、離島、原民及弱勢族群提供差異化、巡迴服務與無障礙支持，重塑衛生所為社區健康服務樞紐，支持《公共衛生服務法》立法倡議。