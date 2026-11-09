快訊

黃仁勳出軌共諜？胡錫進：中國情報界從不用美人計

趁大漲狂提款？成交值前十名一片紅通通 但外資卻全站賣方

聽新聞
0:00 / 0:00

陳瑩團隊控吳家安養中心規避環評 吳秀華競總：過程完全合法

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨台東縣長候選人陳瑩的發言人團隊今天開記者會，質疑國民黨縣長候選人吳秀華家族投資的富山美麗海景安養中心「分割基地、規避環評」。圖／陳瑩競選辦公室提供
民進黨台東縣長候選人陳瑩的發言人團隊今天開記者會，質疑國民黨縣長候選人吳秀華家族投資的富山美麗海景安養中心「分割基地、規避環評」。圖／陳瑩競選辦公室提供

民進黨台東縣長候選人陳瑩團隊五天內第三度開記者會，今天持續指控國民黨對手吳秀華家族投資案劣跡斑斑，富山美麗海景安養中心疑似「分割基地、規避環評」，另緊鄰地號違規整地挨罰。吳秀華競選總部回應，過程合法、經得起考驗。

陳瑩競選總部發言團隊引述報導指稱，富山美麗海景安養中心面積約3公頃，分割成三筆土地，主要開發基地面積刻意控制為9986平方公尺，距離1公頃環評門檻僅差14平方公尺，緊鄰安養中心的356地號另外提出水土保持計畫，有刻意規避環評之嫌。

國民黨台東縣長候選人吳秀華競選回應，安養中心水保相關工作按照縣府流程規定施作，所有水土保持的相關作業及申請要件皆已完成，完全合法、且經得起考驗。

發言人團隊同時質疑，安養中心旁、富山段359地號未納入開發申請範圍，竟有挖土機進駐、大面積植遭清除情形，今年10月被台東縣政府裁罰6萬元；此地10年前也曾因違反「水土保持法」遭裁罰15萬元，合計21萬元，「難道吳家開發土地，可以先做再說？」

競辦發言人、議員簡維國另指控，吳秀華丈夫高王修勇是警察，曾擔任議長隨扈，長期在機要秘書室擺放古董茶壺、泡茶設備及私人用品，議長家人不該把議會辦公室當成私人倉庫，公私不分。吳秀華競辦回應，機要秘書室閒置未使用，所以暫作物品存放使用，沒有占用問題。

2026九合一選舉

陳瑩 吳秀華 環評 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

宜蘭選戰…林棋山入團隊 吳宗憲添戰力

「台南園區特A區」50公頃、台積興建3奈米廠明年上半年納入南科

藍質疑政商關係 林國漳競辦：抹黑造謠、已提告

不用再搬家！全國首棟原保地規畫住宅落成 屏東三地門族人圓安居夢

相關新聞

站台邱臣遠違黨紀？趙少康：國民黨中央一句話 我立刻知所進退

中廣前董事長趙少康昨替民眾黨竹北市長候選人邱臣遠站台。國民黨考紀會主委張雅屏表示，若已無心履行黨員責任，便應當知所進退，這些都是個人選擇問題，尚不須動用黨紀。趙少康今表示，若黨中央若認為這樣做是違反黨紀，大可以開除他，「只要告訴我一句話，我立刻知所進退」。

連勝文坦言國民黨低估沈伯洋 指「黑熊」操兵搞「聖戰」

九合一選戰倒數，國民黨前副主席連勝文今受訪時談及「洋流」表示，國民黨起初低估民進黨台北市長候選人沈伯洋的威脅性，沒想到民進黨後續投入大量資源，透過網路流量、造勢及形象包裝，逐步形成破圈效應。但他認為，真正值得在意的不是現場人潮，而是尚未表態的沉默多數。

謝金河稱目擊她帶頭踢館洋流店 王鴻薇嗆：幻聽嗎？ 將採必要法律行動

財經專家謝金河宣稱目擊國民黨立委王鴻薇帶頭踢館「洋流」水餃店，引發討論。王鴻薇今天否認曾有謝金河宣稱、指涉的情形，反嗆謝金河「幻聽嗎」？並說民視政論節目已公開向她致歉、下架新聞，要求謝金河要提出證據或下架不實言論，她也將採取必要法律行動。

聯合報民調李四川落後3個百分點 李競辦：內部民調始終穩定領先

本報今公布新北市長選舉最新民調，國民黨候選人李四川落後民進黨候選人蘇巧慧3個百分點。李四川競選辦公室主任江怡臻在臉書指出，民調是科學工具，不是選戰武器，應觀察長期趨勢變化，強調團隊自5月以來持續進行滾動式民調分析，李四川始終穩定領先。她直言，「街頭才是最真實的民調現場」，相信基層沉默的力量，呼籲支持者積極拉票、催票，堅持到11月28日投票當天。

昔挺柯文哲！網紅「愛莉莎莎」專訪沈伯洋 喊話了解不同黨優秀候選人

選戰倒數19天，民進黨台北市長候選人沈伯洋今天在臉書分享自己接受曾是知名網紅愛莉莎莎專訪，而愛莉莎莎曾力挺民眾黨創黨主席柯文哲參選總統，還戴著小草頭飾出席選前造勢晚會，沈今天專訪被視為「破圈」，沈表示，很開心能狗與愛莉莎莎聊她眼中的台北。

蔣萬安遭指帶頭出征水餃店 連勝文憶曾因「地瓜媽媽事件」被痛罵

台北市長蔣萬安遭質疑霸凌挺民進黨台北市長候選人沈伯洋的水餃店，引發討論。國民黨前副主席連勝文今天說，他參選2014年台北市長選舉期間，曾向一名地瓜媽媽買地瓜，被誣指「轉頭就把地瓜丟進垃圾桶」，因此被民眾痛罵，蔣萬安現在遇到的狀況，就和他當年一樣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。