陳瑩團隊控吳家安養中心規避環評 吳秀華競總：過程完全合法

民進黨台東縣長候選人陳瑩團隊五天內第三度開記者會，今天持續指控國民黨對手吳秀華家族投資案劣跡斑斑，富山美麗海景安養中心疑似「分割基地、規避環評」，另緊鄰地號違規整地挨罰。吳秀華競選總部回應，過程合法、經得起考驗。

陳瑩競選總部發言團隊引述報導指稱，富山美麗海景安養中心面積約3公頃，分割成三筆土地，主要開發基地面積刻意控制為9986平方公尺，距離1公頃環評門檻僅差14平方公尺，緊鄰安養中心的356地號另外提出水土保持計畫，有刻意規避環評之嫌。

國民黨台東縣長候選人吳秀華競選回應，安養中心水保相關工作按照縣府流程規定施作，所有水土保持的相關作業及申請要件皆已完成，完全合法、且經得起考驗。

發言人團隊同時質疑，安養中心旁、富山段359地號未納入開發申請範圍，竟有挖土機進駐、大面積植遭清除情形，今年10月被台東縣政府裁罰6萬元；此地10年前也曾因違反「水土保持法」遭裁罰15萬元，合計21萬元，「難道吳家開發土地，可以先做再說？」

競辦發言人、議員簡維國另指控，吳秀華丈夫高王修勇是警察，曾擔任議長隨扈，長期在機要秘書室擺放古董茶壺、泡茶設備及私人用品，議長家人不該把議會辦公室當成私人倉庫，公私不分。吳秀華競辦回應，機要秘書室閒置未使用，所以暫作物品存放使用，沒有占用問題。