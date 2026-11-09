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全國六師挺劉建國 邱泰源領軍六師組後援會

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
民進黨雲林縣長候選人劉建國（右四）今成立全國六師後援會。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣長候選人劉建國（右四）今成立全國六師後援會。記者陳雅玲／攝影

民進黨雲林縣長候選人劉建國今天下午在斗六競選總部舉行「全國六師後援會」成立大會，由衛福部前部長邱泰源擔任總召集人，集結醫師、牙醫師、中醫師、建築師、會計師及律師六大專業領域代表到場支持。劉建國表示，未來若有機會執掌縣政，將結合六師專業力量，讓專業參與政策規畫與執行。

此次後援會由中華民國全國建築師公會前理事長劉國隆擔任執行長，出席者包括中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國、牙醫師公會全國聯合會理事長黃立賢、中醫師公會全國聯合會理事長蘇守毅，以及雲林地方各專業公會代表，律師代表劉鈞豪等人。

各界代表特別準備具有專業意涵的禮物，會計師送上計算機，期許為雲林財政把關，讓每筆預算都花在刀口上；建築師致贈工程安全帽，希望劉建國成為縣政的建築師；律師送上天秤，象徵公平正義及山海均衡；中醫師以脈枕期許為雲林把脈；牙醫師送上放大鏡，希望看清縣政問題、精準解決；醫師則以聽診器象徵傾聽縣民心聲。邱泰源另送上「包中」，祝福劉建國順利當選。

邱泰源表示，雲林未來發展需要跨領域整合，劉建國過去累積的經驗，有助於串聯不同專業及跨部會資源。

劉建國表示，雲林縣近年預算大幅成長，但與嘉義縣相比，長輩福利仍有差距，尤其敬老卡至今沒有點數功能，未來希望借重會計師的專業，檢視財政運用，讓每一筆預算都用在鄉親需要的地方。

劉建國表示，未來若有機會執掌縣政，將結合六師專業力量，從醫療照護、產業發展、公共建設到財政治理，讓專業參與政策規畫與執行。

民進黨雲林縣長候選人劉建國（右）今成立全國六師後援會。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣長候選人劉建國（右）今成立全國六師後援會。記者陳雅玲／攝影

民進黨雲林縣長候選人劉建國今成立全國六師後援會。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣長候選人劉建國今成立全國六師後援會。記者陳雅玲／攝影

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