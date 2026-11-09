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站台邱臣遠違黨紀？趙少康：國民黨中央一句話 我立刻知所進退

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。聯合報系資料照
中廣前董事長趙少康。聯合報系資料照

中廣前董事長趙少康昨替民眾黨竹北市長候選人邱臣遠站台。國民黨考紀會主委張雅屏表示，若已無心履行黨員責任，便應當知所進退，這些都是個人選擇問題，尚不須動用黨紀。趙少康今表示，若黨中央若認為這樣做是違反黨紀，大可以開除他，「只要告訴我一句話，我立刻知所進退」。

趙少康今受訪表示，他昨天到竹北站台邱臣遠，主要是希望能促進「藍白合」，國民黨中央一直認為，把藍白沒有喬好的合作範圍限在竹北不要擴大，怎麼可能？台灣網路媒體、社群這麼發達，當然有影響。幾個月前，國民黨形勢一片大好，蔣萬安超過對手20、30個百分點，民進黨甚至一度推不出人來，民進黨議員也保守提名。

趙少康說，新北李四川民調原本也非常高，但聯合報今天民調，李四川還輸三個百分點，在當時絕對想不到的，所以情況改變了；他去主要是希望能從新竹做起，促進藍白合，希望產生全台灣效應，如果黨中央認為這樣做是違反黨紀，大可以黨紀處分他。

趙少康說，他要請教黨中央，如果覺得在這時候，他希望促成藍白合是錯的，請黨中央說一句話，「我在這個時候如果自我了斷、知所進退，主動退黨，對蔣萬安、李四川、柯志恩、徐欣瑩的選情是有幫助的，請黨中央講一句話，我立刻知所進退、自我了斷，立刻退出國民黨，也祝福國民黨能千秋萬世、一統江湖」。

至於是否會幫國民黨竹北市長候選人吳旭智站台？趙少康說，吳旭智是很優秀的人，當然加油，只是他是看大局，個人其實不重要，大局比較重要；2026藍白不合就選不贏，2028選舉藍白要合還是不合？還是像2024一樣各搞各的，結果兩敗俱傷？國民黨要想大，不能想小，只短視近利，這是不可以的。

在昨天邱臣遠造勢場合，台北市長蔣萬安也有透過錄影方式獻聲，媒體詢問，是否覺得被考紀會針對？趙少康說，「他們現在已經在準備找戰犯了啦」，黨中央和一些外圍組織已經開始埋伏筆了；選戰還有20天，好好充分運用還可以做很多事情，不要在這時候就覺得好像準備選輸了。

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