黃國昌拉抬基隆4議員候選人聲勢 喊民眾黨市議員絕不讓鄉親失望

台灣民眾黨主席黃國昌今到基隆市，陪同4名黨提名的市議員候選人站路口、參香和掃街拜票。黃說，做為年輕、有活力、有理想的第三勢力政黨，希望基隆鄉親民眾黨機會，相信民眾黨推出的市議員，絕對不會讓鄉親失望。

2026年基隆市議員選戰，民眾黨提名4人參選，分別為中正區林廷翰、信義區黃申棟、中山區呂承祐和安樂區李文耀。民眾黨創黨主席柯文哲4日來基隆陪同他們前往市場拜票，黃國昌今天也來助選。

黃國昌說，今天很高興和基隆市黨部主委邱佩琳，一起和基隆4名非常優秀的議員候選人，跟基隆鄉親請安問好。選戰暫只剩下三周，民眾黨做為一個年輕有活力，有理想第三勢力的政黨，希望基隆的鄉親可以給這四名優秀的年輕人機會，讓他們進基隆市議會。相信台灣民眾黨所推出的市議員，絕對不會讓基隆的鄉親失望。

邱佩琳表示，日前柯文哲來助選，今天黃國昌也來，她第一次看到黨主席願意站在路口配合打招呼，而且黃國昌陪基隆的候選人，幾乎是整天的行程，看到民眾黨的團結。民眾黨4名候選人一定會全力以赴，希望今年基隆「全壘打」。