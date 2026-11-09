管中閔批廖玉蕙、蘇巧慧不認錯不道歉 李四川：做錯就不要硬拗

國民黨新北市長候選人李四川今天至五股、泰山展開車隊掃街，被問及作家廖玉蕙指台北市垃圾車廣播「市長選舉請支持蔣萬安」，管中閔批這種抹黑又不道歉的做法跟蘇巧慧一樣扭曲人性。李四川批蘇巧慧，做錯了事就應該給人家道歉，不要硬拗。

作家廖玉蕙前天（7日）在臉書發文指稱，逛大稻埕時看到垃圾車沿街廣播「市長選舉請支持蔣萬安」，質疑公器私用。貼文在1天內有8千多人按讚、數百次分享。但立刻被打臉翻車，廖玉蕙隨即刪文，接著又改發文質疑，她住大安區幾十年，從未有市長在選舉期間，使用垃圾車宣導政策，「難道在這敏感時刻，市長不知避嫌」。

前台大校長管中閔在臉書發文表示，「新聞報導知名作家廖玉蕙憑空捏造出一段台北市垃圾車的廣播，然後據此指控台北市政府。當別人指出她的錯誤後，她既不認錯，也不道歉，而是繼續強辯。這樣的作法，其實屢見不鮮，蘇巧慧曾參與周玉蔻對無辜的張淑娟女士的造謠抹黑，蘇巧慧也曾作為幫凶，參與張廖萬堅對我的造謠抹黑，蘇巧慧既不認錯，也不道歉而是繼續強辯，政治扭曲人性，但妳們最終還是得面對良心的審判，妳們不用鞠躬，但是必須認錯道歉」。

媒體詢問李四川對於廖玉蕙發言及管中閔回應的看法，李四川表示，蘇巧慧在張淑娟案中無緣無故去欺負我們的市民，到現在沒有道歉。新北市幼兒園老師幫小朋友餵感冒藥，卻被她說是餵毒，到現在也沒有道歉。在管中閔校長論文被抹黑抄襲的事件，她也是一樣。李四川說政治人物沒有必要去給人家抹黑，做錯了事就應該給人家道歉，不要硬拗，又不認錯，這個都不是好的行為。