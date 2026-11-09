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嘉義縣長選戰從毛孩到黃金十年 吳品叡拚動保、蔡易餘談產業紅利

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
朴子市寵物認養推廣公園第二期今天啟用，無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡（後排中）與地方人士、學童及飼主帶著毛小孩合影，推廣人寵共融及認養不棄養理念。圖／吳品叡競選總部提供
朴子市寵物認養推廣公園第二期今天啟用，無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡（後排中）與地方人士、學童及飼主帶著毛小孩合影，推廣人寵共融及認養不棄養理念。圖／吳品叡競選總部提供

嘉義縣長選戰今天各有政策焦點！無黨籍候選人、朴子市長吳品叡藉由朴子寵物公園第二期啟用，提出「幸福毛起來」動保政見，主張將寵物友善空間推廣至全縣；民進黨候選人蔡易餘則出席台灣基督長老教會嘉義中會舉辦的祝福祈禱會，獲牧師團按手祝福，並提出「嘉義黃金十年」願景，盼結合歷史文化、母語傳承與產業發展，讓各鄉鎮共享經濟成果。

朴子市公所今天舉辦寵物認養推廣公園第二期啟用活動，擴建後增設多項共融設施，吸引不少飼主帶著愛犬參與。吳品叡表示，寵物公園不只是毛小孩活動場所，也能成為生命教育、動物防疫與責任飼養的社區據點。

吳品叡提出「幸福毛起來」計畫，未來將盤點各鄉鎮閒置公有空間及環境髒亂點，依地方需求規劃寵物公園、友善休憩區，並結合綠美化及環境維護，提升公共空間使用效益。

她也主張串聯獸醫師、動保團體與社區，推動認養、寵物登記、狂犬病疫苗接種及巡迴健康服務，改善偏遠地區防疫資源，同時加強違法棄養查處，讓人與動物安心共享生活環境。

另一方面，台灣基督長老教會嘉義中會上午在朴子聯合競選總部為蔡易餘舉辦感恩祝福祈禱會，由中會議長洪智信牧師主禮，牧師黃智鴻引用馬太福音，以「光照嘉義」為題講道，勉勵蔡易餘「作光作鹽」，帶領嘉義迎向未來十年，牧師團並為他按手祝福。

蔡易餘表示，長老教會長期關心台灣民主與人權，1977年發表人權宣言，展現堅定信念。他認為嘉義是充滿歷史故事的地方，未來將推動「嘉義百村小旅行」，挖掘100個以上地方故事，讓更多人認識嘉義。

蔡易餘也提到，嘉義是二二八事件衝突最激烈的地區之一，他在立委任內爭取將水上機場列為不義遺址，希望透過歷史故事重新認識這些地方。他並已與民進黨嘉義市長候選人王美惠討論，未來縣市二二八紀念活動應共同舉辦、輪流主辦，讓歷史記憶成為縣市合作的一環。

在文化傳承方面，蔡易餘主張推動台語、鄒語等母語教育，鼓勵學校在日常課堂對話中使用母語，未來將以專案獎勵方式支持學校，也希望與教會合作推動語言傳承。

談及經濟發展，蔡易餘表示，台積電持續投資嘉義，相關供應鏈可望跟進，未來必須完善水、電及交通等基礎建設，並讓產業發展紅利擴及各鄉鎮。他說，「嘉義黃金十年」不只是產業成長，更要讓地方均衡發展，讓鄉親共享成果。

民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘（前排中）出席台灣基督長老教會嘉義中會舉辦的感恩祝福祈禱會，與牧者及支持者合影，現場眾人比出2號手勢，表達支持與祝福。圖／蔡易餘競選總部提供
民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘（前排中）出席台灣基督長老教會嘉義中會舉辦的感恩祝福祈禱會，與牧者及支持者合影，現場眾人比出2號手勢，表達支持與祝福。圖／蔡易餘競選總部提供

無黨籍嘉義縣長候選人、朴子市長吳品叡出席朴子寵物認養推廣公園第二期啟用活動，提出「幸福毛起來」動保政見，盼將寵物友善空間推廣至嘉義縣各鄉鎮市。圖／吳品叡競選總部提供
無黨籍嘉義縣長候選人、朴子市長吳品叡出席朴子寵物認養推廣公園第二期啟用活動，提出「幸福毛起來」動保政見，盼將寵物友善空間推廣至嘉義縣各鄉鎮市。圖／吳品叡競選總部提供

民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘今天在朴子聯合競選總部接受長老教會牧師團按手祝福，牧者為他祈禱，期盼秉持「作光作鹽」精神，帶領嘉義迎向黃金十年。圖／蔡易餘競選總部提供
民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘今天在朴子聯合競選總部接受長老教會牧師團按手祝福，牧者為他祈禱，期盼秉持「作光作鹽」精神，帶領嘉義迎向黃金十年。圖／蔡易餘競選總部提供

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