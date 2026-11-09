高雄演唱會經濟今年營收36億 邱于軒：連優先購票的討論資格都沒？

高雄演唱會經濟今年一月至八月創造36億元觀光產值，國民黨市長候選人柯志恩拋出「高雄人優先購票」後引發熱議，民進黨市長候選人賴瑞隆認為，恐助長黃牛、衝擊外地旅客消費。議員邱于軒說，難道高雄市民就只能忍受塞車、噪音，連優先購票的討論資格都沒有？

國民黨議員邱于軒表示，演唱會帶來觀光效益，在地居民也同時承受交通管制、噪音及環境負荷，引進外地消費與照顧在地市民，從來就不是非此即彼的選擇，如愛爾蘭都柏林Croke Park球場、英國倫敦熱刺球場及Glastonbury音樂節等，曾透過不同形式的在地居民購票安排，兼顧大型活動發展與周邊居民權益。

邱于軒強調，柯志恩提出「少部分票券供居民優先購買」，從未主張限制外地旅客購票，沒有要排擠外來觀光客。此外，居民優先購票還可搭配戶籍或居住資格審核、實名制及購票張數限制等配套，降低轉售套利空間，所以不能直接把居民優先購票與黃牛問題畫上等號，否則所有實名制、會員優先購票、信用卡優先購票，是不是通通都會助長黃牛？

市長陳其邁分析，演唱會衍生經濟學上的外部性，單日與停留過夜的效益差別非常大，以韓國天團為例，若三天會有15萬人，約有七至八成外地粉絲，若7.5萬人停留帶高雄過夜，會對商圈、夜市、餐飲、旅宿影響很大。

陳其邁說，高雄累積多年經驗建立成熟體系，獲得大型經紀商肯定，所以高雄是國際天團到台灣最優先的選擇，售票也包含在整個演唱會體系裏面，若要跟新加坡、香港等國際城市搶天團來台，能夠符合國際主流的規範比較好；他沒有特別針對哪位候選人，但建議候選人多深入了解演唱會產業的複雜性後再來提政見或主張。