影／民調輸3個百分點 李四川認選情激烈籲藍軍站出來

國民黨新北市長候選人李四川，下午在競選總部五股區主委陳三吉的陪同，率領五股、泰山、林口區黨籍新北市議員候選人鄭丞宏、蔡淑君、陳明義、蔡佩呈，一同進行第二次的車隊掃街。

對於作家廖玉蕙7日在臉書發文指台北市政府垃圾車廣播「市長選舉請支持蔣萬安」，質疑公器私用一事。前台大校長管中閔批評指此抹黑別人不認錯、也不道歉的做法，跟蘇巧慧委員一樣，政治扭曲人性。李四川受訪批評表示，蘇巧慧委員也一樣，無緣無故去欺負一個市民，到現在没有道歉；包括對新北市老師為了小朋友餵給他感冒藥，說是「餵毒」，至今也沒求到一個道歉。認為政治人物沒有必要去跟人家抹黑，做錯了事就應道歉，不要「硬凹」、也不認錯，這都不是好的行為。

就聯合報公布最新民調數據，蘇巧慧支持度為42%，以3個百分點領先李四川39%，中間選民蘇巧慧贏2%、女性超過10%。之後會不會其他的策略，爭取這些中間選民的支持。

李四川表示，所有的民調都會參考；選戰目前確實相當的激烈。因此，再次呼籲藍軍的支持者，不要再沉默，應該站出來。少你一票，國民黨可能會輸。呼籲所有藍軍支持者，在11月28號用選票證明，決定新北市的未來。

這次調查單位聯合報於11月1日至7日進行，成功訪問了1114位設籍新北市的成年民眾，另有261人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。調查採用新北市住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，並依據設籍新北市廿歲以上選民之性別及年齡結構進行加權，調查經費來源為聯合報。

國民黨新北市長候選人李四川（中），下午前往五股進行第二次的車隊掃街。記者黃義書／攝影

國民黨新北市長候選人李四川（左），下午在競選總部五股區主委陳三吉（右）的陪同，率領五股、泰山、林口區黨籍新北巿議員候選人一同進行車隊掃街。記者黃義書／攝影