蔣萬安遭指帶頭出征水餃店 連勝文憶曾因「地瓜媽媽事件」被痛罵

台北市長蔣萬安遭質疑霸凌挺民進黨台北市長候選人沈伯洋的水餃店，引發討論。國民黨前副主席連勝文今天說，他參選2014年台北市長選舉期間，曾向一名地瓜媽媽買地瓜，被誣指「轉頭就把地瓜丟進垃圾桶」，因此被民眾痛罵，蔣萬安現在遇到的狀況，就和他當年一樣。

連勝文今天接受「中午來開匯」網路節目專訪。他回憶2014年參選台北市長選舉期間，在中正紀念堂附近向一名地瓜媽媽購買地瓜，隨後請隨行人員先放置車上，並在車內吃完地瓜；未料，當晚就有自稱公民團體的人，竟稱他買完地瓜後，「轉頭就丟進垃圾桶」，即便隔天下午開記者會澄清，但之後掃街拜票時，仍遭到許多民眾痛罵，令他感到百口莫辯。

連勝文也提及，2014年11月「老鼠尾」事件，他被指控對當時與民進黨合作的對手陣營進行監聽，但選後確認是烏龍一場、造謠指控。他批評，綠營的選舉卑劣手法，手法依然沒有變，仍會無所不用其極，想方設法當選。

連勝文認為，蔣萬安現在遇到的狀況就與自己當年一樣，明明垃圾車是廣播宣導打疫苗，卻有人說垃圾車在替蔣萬安助選；甚至有設計師在大陸做生意賺錢，卻突然跑出來說蔣萬安的競選文宣抄襲，令他感嘆「這不就是當年的地瓜媽媽事件嗎？」

對於綠營不時炒作蔣萬安究竟是姓蔣還是姓章，連勝文表示，蔣萬安是要參選市長，跟他祖上、甚至是已是歷史的事有何關係，講人家家裡秘辛的人然難道會通靈？而且「姓蔣或姓章關我什麼事？根本是浪費時間，我要的是一個幫我解決問題的人」。

距離投票日僅剩不到20天，連勝文表示，現在的選民結構、軟硬體與12年前他參選時差異極大，難以用之前的態勢評估。藍營只能全力衝刺，他也相信台北市民是理智的，不會被網路喧囂的「洋流」矇住眼。