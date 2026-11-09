快訊

黃仁勳出軌共諜？胡錫進：中國情報界從不用美人計

趁大漲狂提款？成交值前十名一片紅通通 但外資卻全站賣方

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安遭指帶頭出征水餃店 連勝文憶曾因「地瓜媽媽事件」被痛罵

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前副主席連勝文今接受「中午來開匯」專訪。圖／CNEWS匯流新聞網提供
國民黨前副主席連勝文今接受「中午來開匯」專訪。圖／CNEWS匯流新聞網提供

台北市長蔣萬安遭質疑霸凌挺民進黨台北市長候選人沈伯洋的水餃店，引發討論。國民黨前副主席連勝文今天說，他參選2014年台北市長選舉期間，曾向一名地瓜媽媽買地瓜，被誣指「轉頭就把地瓜丟進垃圾桶」，因此被民眾痛罵，蔣萬安現在遇到的狀況，就和他當年一樣。

連勝文今天接受「中午來開匯」網路節目專訪。他回憶2014年參選台北市長選舉期間，在中正紀念堂附近向一名地瓜媽媽購買地瓜，隨後請隨行人員先放置車上，並在車內吃完地瓜；未料，當晚就有自稱公民團體的人，竟稱他買完地瓜後，「轉頭就丟進垃圾桶」，即便隔天下午開記者會澄清，但之後掃街拜票時，仍遭到許多民眾痛罵，令他感到百口莫辯。

連勝文也提及，2014年11月「老鼠尾」事件，他被指控對當時與民進黨合作的對手陣營進行監聽，但選後確認是烏龍一場、造謠指控。他批評，綠營的選舉卑劣手法，手法依然沒有變，仍會無所不用其極，想方設法當選。

連勝文認為，蔣萬安現在遇到的狀況就與自己當年一樣，明明垃圾車是廣播宣導打疫苗，卻有人說垃圾車在替蔣萬安助選；甚至有設計師在大陸做生意賺錢，卻突然跑出來說蔣萬安的競選文宣抄襲，令他感嘆「這不就是當年的地瓜媽媽事件嗎？」

對於綠營不時炒作蔣萬安究竟是姓蔣還是姓章，連勝文表示，蔣萬安是要參選市長，跟他祖上、甚至是已是歷史的事有何關係，講人家家裡秘辛的人然難道會通靈？而且「姓蔣或姓章關我什麼事？根本是浪費時間，我要的是一個幫我解決問題的人」。

距離投票日僅剩不到20天，連勝文表示，現在的選民結構、軟硬體與12年前他參選時差異極大，難以用之前的態勢評估。藍營只能全力衝刺，他也相信台北市民是理智的，不會被網路喧囂的「洋流」矇住眼。

2026九合一選舉

蔣萬安 水餃 連勝文 2026九合一選舉 地瓜 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

曹興誠邪靈說 蔣萬安：熟悉的大罷免回來了

藍提告前廖玉蕙臉書刪文 蔣萬安怒指一事：沈伯洋才是最壞示範

黃仁勳緋聞風波也是蔣萬安的錯？藍委諷洋流「翻車魚」一籮筐

垃圾車廣播挺蔣？ 藍周一告作家造謠

相關新聞

站台邱臣遠違黨紀？趙少康：國民黨中央一句話 我立刻知所進退

中廣前董事長趙少康昨替民眾黨竹北市長候選人邱臣遠站台。國民黨考紀會主委張雅屏表示，若已無心履行黨員責任，便應當知所進退，這些都是個人選擇問題，尚不須動用黨紀。趙少康今表示，若黨中央若認為這樣做是違反黨紀，大可以開除他，「只要告訴我一句話，我立刻知所進退」。

連勝文坦言國民黨低估沈伯洋 指「黑熊」操兵搞「聖戰」

九合一選戰倒數，國民黨前副主席連勝文今受訪時談及「洋流」表示，國民黨起初低估民進黨台北市長候選人沈伯洋的威脅性，沒想到民進黨後續投入大量資源，透過網路流量、造勢及形象包裝，逐步形成破圈效應。但他認為，真正值得在意的不是現場人潮，而是尚未表態的沉默多數。

謝金河稱目擊她帶頭踢館洋流店 王鴻薇嗆：幻聽嗎？ 將採必要法律行動

財經專家謝金河宣稱目擊國民黨立委王鴻薇帶頭踢館「洋流」水餃店，引發討論。王鴻薇今天否認曾有謝金河宣稱、指涉的情形，反嗆謝金河「幻聽嗎」？並說民視政論節目已公開向她致歉、下架新聞，要求謝金河要提出證據或下架不實言論，她也將採取必要法律行動。

聯合報民調李四川落後3個百分點 李競辦：內部民調始終穩定領先

本報今公布新北市長選舉最新民調，國民黨候選人李四川落後民進黨候選人蘇巧慧3個百分點。李四川競選辦公室主任江怡臻在臉書指出，民調是科學工具，不是選戰武器，應觀察長期趨勢變化，強調團隊自5月以來持續進行滾動式民調分析，李四川始終穩定領先。她直言，「街頭才是最真實的民調現場」，相信基層沉默的力量，呼籲支持者積極拉票、催票，堅持到11月28日投票當天。

昔挺柯文哲！網紅「愛莉莎莎」專訪沈伯洋 喊話了解不同黨優秀候選人

選戰倒數19天，民進黨台北市長候選人沈伯洋今天在臉書分享自己接受曾是知名網紅愛莉莎莎專訪，而愛莉莎莎曾力挺民眾黨創黨主席柯文哲參選總統，還戴著小草頭飾出席選前造勢晚會，沈今天專訪被視為「破圈」，沈表示，很開心能狗與愛莉莎莎聊她眼中的台北。

蔣萬安遭指帶頭出征水餃店 連勝文憶曾因「地瓜媽媽事件」被痛罵

台北市長蔣萬安遭質疑霸凌挺民進黨台北市長候選人沈伯洋的水餃店，引發討論。國民黨前副主席連勝文今天說，他參選2014年台北市長選舉期間，曾向一名地瓜媽媽買地瓜，被誣指「轉頭就把地瓜丟進垃圾桶」，因此被民眾痛罵，蔣萬安現在遇到的狀況，就和他當年一樣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。