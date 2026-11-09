民調落後3個百分點 李四川籲支持者別再沉默：少了這一票可能就會輸

國民黨新北市長候選人李四川今天到五股、泰山展開車隊掃街，針對聯合報民調回應表示，所有的民調都會參考，現在選戰確實相當的激烈，呼籲所有支持者不要再沉默，一起站出來，因為少了這一票，可能就會輸，呼籲支持者在11月28號用選票來證明、來決定我們新北市的未來。

聯合報昨天發布新北市長選舉最新民調，蘇巧慧領先3個百分點，媒體詢問李四川接下來是否會有其他策略來爭取中間選民的支持。

李四川表示，所有的民調都會參考，現在選戰確實相當的激烈，呼籲所有支持者不要再沉默，一起站出來，因為少了這一票，可能就會輸，呼籲支持者在11月28號用選票來證明、來決定我們新北市的未來。

針對蘇巧慧稱首長應具備協調、爭取資源的能力，李四川指出，新北市原核定的54.1億元捷運補助款至今仍未獲中央撥付，希望蘇巧慧用行動證明協調能力，爭取中央依原規定補助新北市。

李四川今天下午與立委洪孟楷、新北市議員陳明義、蔡淑君、市議員候選人鄭丞宏、蔡佩呈，在五股、泰山區展開海納百川車隊掃街。媒體詢問李四川之前有找侯友宜市長一起車掃，之後其他區域車掃的規劃？會不會邀請其他人？李四川表示會持續走遍29區，也會來進行車掃，今天是第2次車掃，會持續邀請很多好朋友來陪我車掃，爭取所有市民的支持。

針對蘇巧慧回應李昨天質疑她沒有經驗，蘇表示首長重要的特質能力是能夠協調、爭取資源。李四川反擊表示，新北市原本核定的捷運54.1億元補助款，到現在為止中央還是不給，蘇巧慧如果有協調能力，希望不是用講的，要用行動證明給新北市民看，應該要讓中央能夠按照原來的規定來補助新北。

李四川說，最近立法院三讀通過的長者健保費補助，是長者一直殷殷期盼，但是行政院長又不副署，蘇巧慧沒有去協調，連一句話都不講，甚至連半句話也沒講，她講的協調力其實都在用嘴巴講，並不是用行動來證明。

這次調查於11月1日至7日進行，成功訪問了1114位設籍新北市的成年民眾，另有261人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。調查採用新北市住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，並依據設籍新北市廿歲以上選民之性別及年齡結構進行加權，調查經費來源為聯合報。