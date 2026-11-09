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鹿港鎮長選戰…楊妙月拜廟簽清廉承諾 施佩妤「貓毛」個性不改

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣民進黨鹿港鎮長候選人楊妙月（中）今天上午由夫婿、前鎮長黃振彥陪同，前往鹿港新祖宮參拜，宣讀並簽署「清廉參政承諾書」，提出「廉能政治」等承諾。圖／楊妙月競選服務處提供
彰化縣民進黨鹿港鎮長候選人楊妙月（中）今天上午由夫婿、前鎮長黃振彥陪同，前往鹿港新祖宮參拜，宣讀並簽署「清廉參政承諾書」，提出「廉能政治」等承諾。圖／楊妙月競選服務處提供

距投票只剩19天，彰化縣民進黨鹿港鎮長候選人楊妙月今天上午前往鹿港新祖宮參拜，宣讀並簽署「清廉參政承諾書」，提出「廉能政治」等承諾；無黨籍候選人施佩妤雖然忙著選舉，「路見不平」，仍發揮「貓毛」的雞婆個性，立即通報處理。

鹿港鎮長選舉，由均是現任縣議員的楊妙月與施佩妤參選。今天是農曆初一，楊妙月上午由夫婿、前鎮長黃振彥與支持者陪同，準備鮮花、素果前往新祖宮參拜，向媽祖稟報她「為民服務」初心始終如一。

楊妙月並現場簽署「清廉參政承諾書」，強調從政以來秉持「清白參選、拒絕賄選」，傳承鹿港優良文化價值，踏實打拼，也會「公私分明、嚴守分際」，一切以公共利益為依歸，並強調服務不分藍綠，未來若入主公所，提升行政效率，向縣府與中央爭取更多的資源。

無黨籍鹿港鎮長候選人施佩妤則是一步一腳印，深入大街小巷拜票，有時累到眼睛快瞇起來了，還是要「再跑一攤」，她還表示雖然選舉期間，但不忘縣議員本色，發揮「貓毛」的雞婆個性，「路見不平」即會立即通報處理，昨天在彰濱入斑馬線有個坑洞，就通報相關單位處理，避免發生危險。

彰化縣民進黨鹿港鎮長候選人楊妙月（中）今天上午由夫婿、前鎮長黃振彥陪同，前往鹿港新祖宮參拜，宣讀並簽署「清廉參政承諾書」，提出「廉能政治」等承諾。圖／楊妙月競選服務處提供
彰化縣民進黨鹿港鎮長候選人楊妙月（中）今天上午由夫婿、前鎮長黃振彥陪同，前往鹿港新祖宮參拜，宣讀並簽署「清廉參政承諾書」，提出「廉能政治」等承諾。圖／楊妙月競選服務處提供

無黨籍鹿港鎮長候選人施佩妤雖然忙著選舉，「路見不平」，仍發揮「貓毛」的雞婆個性，立即通報處理。。圖／彰化縣議員施佩妤提供
無黨籍鹿港鎮長候選人施佩妤雖然忙著選舉，「路見不平」，仍發揮「貓毛」的雞婆個性，立即通報處理。。圖／彰化縣議員施佩妤提供

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