高雄演唱會經濟掀論戰 賴瑞隆批柯志恩做法「有很大問題」

高雄市因連番有國際藝人、團體來開唱，創造「演唱會經濟」形象，不過國民黨市長候選人柯志恩提議要讓高雄人「優先買票」，引來綠營批評，民進黨市長候選人賴瑞隆今天受訪再次表示「柯志恩委員這樣的做法有很大的問題」，高雄人憂先購票恐怕會讓歌迷覺得有產生不公平之處「反而會造成一個負面的效果」。

賴瑞隆回憶，這17年來，高雄第一場5萬人演唱會經濟是由他當年擔任觀光局主秘時親手主辦的，要把世界天團邀到高雄來，最重要的是尊重主辦方意願，並展現高雄最大的誠意與配合度，這是演唱會經濟成功的關鍵原因。

賴瑞隆指出，市長陳其邁接手後更進一步擴大效果，目前場次甚至滿到了明年6月，代表高雄的專業與高配合度已成為關鍵，如果購票做法有所偏頗，甚至於讓歌迷覺得有產生不公平之處的時候，有可能反而會造成負面效果。

他強調「演唱會經濟形成不容易，但是一旦造成了影響的話，那恐怕會造成長久性的影響」他呼籲對手柯志恩，提議都必須再慎重，唯有延續長久的演唱會經濟，才能創造高雄與市民最大的利益。