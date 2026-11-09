連勝文坦言國民黨低估沈伯洋 指「黑熊」操兵搞「聖戰」

九合一選戰倒數，國民黨前副主席連勝文今受訪時談及「洋流」表示，國民黨起初低估民進黨台北市長候選人沈伯洋的威脅性，沒想到民進黨後續投入大量資源，透過網路流量、造勢及形象包裝，逐步形成破圈效應。但他認為，真正值得在意的不是現場人潮，而是尚未表態的沉默多數。

連勝文今接受「中午來開匯」專訪，談到沈伯洋過去成立黑熊學院等相關經歷，他笑稱自己過去曾以「鳥頭」稱呼沈伯洋，後來得知兩人是台北市私立復興中小學校友，才改以「熊老大」稱呼。他也說，沈伯洋擔任立委期間，若真有心為台北市做事，可以投入更多時間關心地方議題，但沈卻把大量心力放在成立黑熊相關組織。

連勝文說，民進黨起初只是想推出沈伯洋牽制台北市長蔣萬安，讓蔣無暇兼顧其他選務，沒想到後續造勢聲勢逐漸成形，甚至超出原先預期。他也說，沈伯洋的聲勢並非一夕形成，背後有資源投入、網路行銷及形象塑造，並以「國家級恐怖攻擊」形容這場政治動員，質疑民進黨運用龐大資源操作網路流量，透過包裝及宣傳拉抬聲量。

連勝文坦言，自己一開始也低估沈伯洋帶來的影響，原因在於過去從未聽過沈伯洋對台北市政提出具體主張，也沒看過沈關心台北市預算、電子票證或都市更新等議題。尤其都市更新攸關台北傳統社區發展，相關中央法案正在立法院審議，沈伯洋身為立委又有意參選台北市長，理應積極了解並提出看法，但他過去並未展現關注。

連勝文以「假PUMA限量版球鞋」形容，沈伯洋像一雙被詐騙集團炒高價格的假球鞋，起初透過網路宣傳、名人背書及大量行銷，將商品包裝成全球限量、極具收藏價值的珍品，吸引消費者掏錢購買，最後才發現拿到的可能只是外表精美、品質不符的仿冒品。

連勝文表示，黑熊學院很像一個民兵組織，與傳統民兵不同的是，成員不是拿槍，而是拿鍵盤進行動員。沈伯洋這次選舉造勢現場展現高度組織性，從人員調度到活動安排，都有一定規畫與訓練，不像短時間內就能組成的動員隊伍。他更以「聖戰」形容這次選戰操兵，認為過去累積的組織能量，已在選舉動員過程中展現成果。

不過，他也說，真正左右選舉結果的，未必是願意上街造勢的人，而是平常不表態、不參與政治活動的沉默多數，選舉期間若天天在街頭喧鬧、叫陣、揮旗，反而可能影響市民生活，讓原本對政治沒有太多感受的人產生反感，未必有助於爭取選票。