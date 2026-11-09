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立委張雅琳IPAC國際會議見桃園產業新機會 挺黃世杰完備科技交通建設

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
黃世杰、張雅琳配合支持者合影。圖／黃世杰臉書
黃世杰、張雅琳配合支持者合影。圖／黃世杰臉書

桃園市長候選人黃世杰今日與平鎮區議員王珮毓、劉仁照車隊掃街拜票，立委張雅琳剛結束「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會，隨即加入車隊，並表示這次國際會議關注製造業及供應鏈自主，桃園具備完整的產業基礎，應積極把握國際合作帶來的發展機會。黃世杰感謝張雅琳昨晚才從荷蘭回國，返台第一個行程就來陪他車掃，相信風雨生信心，「團杰」就會贏。

張雅琳指出，IPAC會議中，來自歐洲及各國的議員高度關注降低對中國的經濟依賴、關鍵原物料供應，以及製造業自主，這反映製造業已經攸關國家安全，各國都在思考如何建立更有韌性的產業體系；桃園是台灣重要的科技與製造業重鎮，當各國積極尋找可信賴的供應鏈夥伴，桃園有能力提供技術與製造實力，進而創造在地就業機會。

張雅琳指出，龍科三期是桃園未來產業發展的重要建設，推動過程應兼顧居民權益，並同步完善供水供電、教育、住宅等公共服務。新梅龍快速道路也應持續推進，整體檢視平鎮及南桃園的聯外交通、通勤需求與公共運輸，避免產業快速發展，交通與生活建設卻跟不上。

張雅琳強調，世界需要台灣的技術與製造實力，要讓這些國際機會，轉化成桃園更多的工作機會、更便利的交通，讓桃園成為年輕人願意留下來發展，家庭能安心生活的城市。

黃世杰在臉書感謝平鎮的市民朋友，在風雨中杰伴同行，表示早上的車掃路線，途經他的母校中壢國小、復旦高中，他和許多老桃園人一樣，在這裡長大，也和許多新桃園人一樣，把心和未來都放在這裡。請大家放心，他會和用專業與行動解決市政和生活難題，讓每一位市民都能安居樂業。

他還說今天拜票還有一個小驚喜，有市民朋友請他在結婚書約上簽名，非常榮幸能參與市民的重要時刻；他也想向桃園235萬市民許下承諾，他是一個心在桃園的人，有信心能為家鄉帶來改變。

黃世杰在昨晚電視專訪節目談到如何重新定位桃園，說明桃園是國門之都，在雙北人口外溢的情況下，桃園擁有人口紅利，因此下一步就是把握這個機會，吸納人才，引進好的產業，共同建設桃園未來；自己過去擔任立委時，就與鄭文燦市府推動台積電進駐龍科三期，以及整體產業開發、交通建設，並結合產官學，讓桃園接軌國際。未來還有環評、再生水計畫、放流水接管等，都需要市長跟相關單位緊密合作，他上任後一定會更積極推動。

議員王珮毓、劉仁照與黃世杰車隊拜票。圖／黃世杰臉書
議員王珮毓、劉仁照與黃世杰車隊拜票。圖／黃世杰臉書

立委張雅琳在iPAC 晚宴場地代表台灣致詞。圖／立法委員張雅琳服務處提供
立委張雅琳在iPAC 晚宴場地代表台灣致詞。圖／立法委員張雅琳服務處提供

黃世杰車隊寒風陣雨中到平鎮拜票，支持者送暖熱情歡迎。圖／黃世杰臉書
黃世杰車隊寒風陣雨中到平鎮拜票，支持者送暖熱情歡迎。圖／黃世杰臉書

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