范雲為作家遭告喊反霸凌 柳采葳批雙標「柯志恩被羞辱時未出聲」要求表態

民進黨立委范雲為作家廖玉蕙遭告發事件緩頰，呼籲不要因選戰霸凌任何人。國民黨發言人、台北市議員柳采葳今批評，范雲口口聲聲反霸凌，昨天公督盟執行長張宏林竟公開以「聽話的狗」羞辱國民黨高雄市長候選人柯志恩，怎不見范雲同樣義憤填膺？難道綠營才有人權，藍營女性就不是人？

柳采葳指出，廖玉蕙公開指控台北市垃圾車替蔣萬安助選，市府已澄清是疫苗宣導。依法告發涉嫌散布不實資訊，竟被范雲扯成選舉霸凌。她質疑難道造謠可以不用負責，依法追究反而變成霸凌？這是什麼荒謬邏輯？

柳采葳質疑，公督盟執行長張宏林公然罵女性候選人是狗，這才是赤裸裸的人格羞辱，范雲平常高喊女權、反歧視，現在怎麼不出聲？難道柯志恩不是女性？還是范雲的性別平權，也要先看黨證顏色？

柳采葳表示，請范雲公開表態，是否譴責張宏林、要求公督盟向柯志恩道歉？反霸凌不能只反藍不反綠，女權不能只護綠不護藍！否則所謂性別平權，豈不淪為政治雙標？