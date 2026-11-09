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南投縣長許淑華車掃加持 讚「老實人」許原榮：基層服務扎實

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨台北市松山信義選區議員候選人許原榮邀請到南投縣長許淑華車隊掃街。記者邱書昱／攝影
國民黨台北市松山信義選區議員候選人許原榮邀請到南投縣長許淑華車隊掃街。記者邱書昱／攝影

年底九合一大選倒數衝刺，國民黨台北市松山信義選區議員候選人許原榮今下午3時，邀請到南投縣長許淑華車隊掃街，儘管有些飄雨，支持者們夾道歡迎，許淑華透露，聽聞這麼老實的許原榮出來選嚇一跳，但看見民調知道基層扎實服務受肯定，未來能作基層的代言人到議會發聲。

許淑華到場後，先到松山慈祐宮參香，並且與老友慈祐宮董事長陳玉峰碰面並致贈伴手禮，她特意挑選了世界茶業博覽會得主的茶葉給陳玉峰，讓陳直喊「你送的我都不敢喝啦。」許也笑回「免錢的比較貴啦。」

許淑華感念地說，很感謝陳董在二前年致贈南投縣仁愛鄉車輛，得以讓小朋友、長輩搭乘，記得在回訪時，仁愛鄉致贈一卡車的高山高麗菜，代表信義感念陳董。

這次許淑華特別替許原榮車隊掃街，她說，許原榮之前在立委費鴻泰辦公室服務，聽聞要出來選時也嚇一跳，想說這麼老實的人會要出來選，結果民調一直遙遙領先，可見基層扎實的服務受到肯定，能夠作為基層的代言人到議會發聲。

台北市松山信義選區共計選9席議員，民進黨有現任議員洪健益、許淑華和張文潔，以及候選人郭凡。國民黨現任議員有戴錫欽、秦慧珠和詹為元。特別是在藍營，由於王鴻薇、徐巧芯順利轉戰立委而空出了2席，並由2名新人候選人李明璇、許原榮參選，同時民眾黨也派許甫參選。

許淑華到場後先到松山慈祐宮參香，並懇請鄉親支持許原榮。記者邱書昱／攝影
許淑華到場後先到松山慈祐宮參香，並懇請鄉親支持許原榮。記者邱書昱／攝影

國民黨台北市松山信義選區議員候選人許原榮邀請到南投縣長許淑華車隊掃街。記者邱書昱／攝影
國民黨台北市松山信義選區議員候選人許原榮邀請到南投縣長許淑華車隊掃街。記者邱書昱／攝影

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