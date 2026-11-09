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南投縣長許淑華車掃加持 讚「老實人」許原榮：基層服務扎實
年底九合一大選倒數衝刺，國民黨台北市松山信義選區議員候選人許原榮今下午3時，邀請到南投縣長許淑華車隊掃街，儘管有些飄雨，支持者們夾道歡迎，許淑華透露，聽聞這麼老實的許原榮出來選嚇一跳，但看見民調知道基層扎實服務受肯定，未來能作基層的代言人到議會發聲。
許淑華到場後，先到松山慈祐宮參香，並且與老友慈祐宮董事長陳玉峰碰面並致贈伴手禮，她特意挑選了世界茶業博覽會得主的茶葉給陳玉峰，讓陳直喊「你送的我都不敢喝啦。」許也笑回「免錢的比較貴啦。」
許淑華感念地說，很感謝陳董在二前年致贈南投縣仁愛鄉車輛，得以讓小朋友、長輩搭乘，記得在回訪時，仁愛鄉致贈一卡車的高山高麗菜，代表信義感念陳董。
這次許淑華特別替許原榮車隊掃街，她說，許原榮之前在立委費鴻泰辦公室服務，聽聞要出來選時也嚇一跳，想說這麼老實的人會要出來選，結果民調一直遙遙領先，可見基層扎實的服務受到肯定，能夠作為基層的代言人到議會發聲。
台北市松山信義選區共計選9席議員，民進黨有現任議員洪健益、許淑華和張文潔，以及候選人郭凡。國民黨現任議員有戴錫欽、秦慧珠和詹為元。特別是在藍營，由於王鴻薇、徐巧芯順利轉戰立委而空出了2席，並由2名新人候選人李明璇、許原榮參選，同時民眾黨也派許甫參選。
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