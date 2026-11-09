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選戰倒數20天！曾聖凱辦總部開箱、問政說明會 展現高人氣

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
開箱活動中，曾聖凱帶領民眾參觀總部，分享自己對選舉的期待，也透過互動地圖，說明如何以人本交通串聯公園與綠地。圖／曾聖凱競辦提供
開箱活動中，曾聖凱帶領民眾參觀總部，分享自己對選舉的期待，也透過互動地圖，說明如何以人本交通串聯公園與綠地。圖／曾聖凱競辦提供

選戰進入倒數20天，民進黨竹北市長候選人曾聖凱在競選總部成立大會隔天，連續舉辦東海里問政說明會及總部開箱導覽活動。連續兩場活動累積到場人數超過超過四百人到場，展現高人氣。開箱活動中，他帶領民眾參觀總部，分享自己對選舉的期待，也透過互動地圖，說明如何以人本交通串聯公園與綠地，逐步把竹北營造成一座適合步行的宜居城市。

開箱現場，大人小孩一起玩「夾飄帶機」，讓競選總部多了親子同樂的氣氛。曾聖凱從總部與學校相鄰的位置，談起自己的童年記憶。他回憶，就讀國小時，學校旁就是當年打出「快樂、希望、陳水扁」口號的競選總部。這次自己的競選總部也設在學校旁，他希望讓孩子感受到，政治也可以有輕鬆、親近的一面。

曾聖凱表示，他期待選舉成為一場大型的社會溝通與社會教育活動。從邀請民眾走進競選總部，到一起認識城市裡的公共議題，都是讓選舉貼近生活的方式。他希望，不同世代都能從自己熟悉的生活經驗出發，談談希望住在一座什麼樣的城市。

活動中，曾聖凱透過互動地圖，把這個問題帶回市民每天走的路。他以公園與綠地為例，說明規劃公共空間時，也要考慮市民怎麼走到那裡。從住家走到公園，或從一處綠地走往另一處，這些看似平常的路程，都會影響大家平時使用公共空間的意願。

他希望從這些日常路線出發，透過人本交通把分布在城市各處的公園與綠地串聯起來。當步行更方便，市民平時也更容易到公園散步、到綠地休息。這是曾聖凱提出宜居步行城市願景的出發點。

民進黨竹北市長候選人曾聖凱在競選總部成立大會隔天，連續舉辦東海里問政說明會及總部開箱導覽活動。圖／曾聖凱競辦提供
民進黨竹北市長候選人曾聖凱在競選總部成立大會隔天，連續舉辦東海里問政說明會及總部開箱導覽活動。圖／曾聖凱競辦提供

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