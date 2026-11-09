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昔挺柯文哲！網紅「愛莉莎莎」專訪沈伯洋 喊話了解不同黨優秀候選人

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
選戰倒數19天，民進黨台北市長候選人沈伯洋今天在臉書分享自己接受曾是知名網紅愛莉莎莎專訪，而愛莉莎莎曾力挺民眾黨創黨主席柯文哲參選總統，還戴著小草頭飾出席選前造勢晚會，沈今天專訪被視為「破圈」。圖／取自沈伯洋臉書
選戰倒數19天，民進黨台北市長候選人沈伯洋今天在臉書分享自己接受曾是知名網紅愛莉莎莎專訪，而愛莉莎莎曾力挺民眾黨創黨主席柯文哲參選總統，還戴著小草頭飾出席選前造勢晚會，沈今天專訪被視為「破圈」。圖／取自沈伯洋臉書

選戰倒數19天，民進黨台北市長候選人沈伯洋今天在臉書分享自己接受曾是知名網紅愛莉莎莎專訪，而愛莉莎莎曾力挺民眾黨創黨主席柯文哲參選總統，還戴著小草頭飾出席選前造勢晚會，沈今天專訪被視為「破圈」，沈表示，很開心能狗與愛莉莎莎聊她眼中的台北。

愛莉莎莎也在社群說，很喜歡柯文哲但也想了解不同政黨的優秀候選人，不會落入深藍或深綠這種只投黨不看人的固化思想裡。據了解，節目預計下周上架。

沈伯洋說，以前就有在看愛莉莎莎的頻道，這次可以到她的頻道深聊市政覺得非常高興，而他最喜歡的一題，就是被問到，會不會延續歷任市長做得好的政策。沈強調，市長最多就當8年或4年，但好的政策會影響一個城市20、30年，前面市長做得好的政策當然會延續。

沈伯洋說，愛莉莎莎今天有提到，包含中山、雙連線形公園非常有感，他也認為可以繼續擴大規畫來做，很開心有機會坐下來，和愛莉莎莎好好聊聊，眼中的台北。

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