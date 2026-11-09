陳其邁談演唱會經濟 柯志恩：好政策應持續精進

針對國民黨高雄市長參選人柯志恩提出爭取演唱會「市民優先購票」，高雄市長陳其邁今天表示，應多了解演唱會經濟產業複雜性再提比較好。柯志恩今天說，好的政策應該延續，更應該持續精進。

柯志恩日前提出提出未來將爭取「高雄市民優先購票」看法，讓在地居民共享演唱會經濟成果，引起外界質疑恐衝擊外地旅客消費，影響高雄觀光產業發展。

對此，陳其邁今天接受媒體聯訪表示，演唱會不是只有場地範圍，而是會擴張到整個演唱會產業的發展，包括像旅宿、餐飲、觀光等。以高雄今年為例，今年截至8月創造觀光產值達新台幣36億元，旅宿業成長約48％，餐飲業成長約10％。

陳其邁舉例說，若是停留1天的一日遊，大概1天消費額約1300元；但如果過夜的話，約可創造附加經濟效益約5700元，效益差別非常大。如果以15萬人演唱會估算，約10萬人是外縣市或國外民眾，其中約7萬多人會在高雄過夜。

陳其邁說，「可能參選人比較忙一點，多深入了解演唱會經濟的產業複雜性，再來提政見或主張會比較好」。他並強調，自己沒有特定針對哪一名參選人。

柯志恩今天回應表示，陳其邁可能被誤導了。她從頭到尾都沒有反對演唱會經濟，也沒有否定演唱會為高雄帶來的觀光與經濟效益。「我們要的是升級，不是停止；是深化，不是否定。」

柯志恩說，在既有基礎上，希望透過場租優惠鼓勵主辦單位採行實名制，降低黃牛票問題；透過房價監測機制、平價住宿認證，防範房價哄抬的問題。

柯志恩說，同時研議保留少部分票券供高雄市民優先購買，讓承受交通、噪音及環境負荷的在地居民，也能共享演唱會經濟成果。包括愛爾蘭都柏林、英國倫敦等地都有相關制度可借鏡。吸引外地觀光客與照顧在地市民，從來不是二選一。

柯志恩說，好的政策應該延續，更應該持續精進。希望讓更多巨星來高雄、更多觀光客走進高雄，也讓產業效益留在高雄、市民共享成果，這才是演唱會經濟升級的方向。