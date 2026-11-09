魏平政縣政顧問團添大咖 前台經院長建議成立智慧產業學院

彰化縣長候選人魏平政今天提出產業轉型政策，主張以「AI設計＋彰化製造」推動既有製造業智慧化及低碳轉型，並以中科二林為重要產業節點，促進高科技產業與在地製造供應鏈合作。台灣經濟研究院前院長、台大經濟系教授林建甫擔任魏平政縣政顧問團總召集人，建議可參考桃園市政府成立智慧產業學院，協助地方產業掌握AI最新技術與發展趨勢。

林建甫指出，AI發展無可限量，從大型元模型、世界模型到機器人的自生智能，未來都有很大的發展空間，結合AI已是世界趨勢。他肯定魏平政對地方產業的了解，建議未來若當選，可仿效桃園市政府成立智慧產業學院，透過課程等方式，協助在地企業接收最新技術與產業資訊，他也可協助彰化推動。

魏平政提出，彰化累積深厚的製造技術與產業供應鏈，下一步應讓既有產業接軌新科技、新人才與新市場。包括水五金、精密機械、金屬加工、車輛零組件及社頭織襪等產業，都可依企業需求導入AI、人工智慧物聯網（AIoT）、智慧自動化及低碳技術，應用於產品設計、製程、設備管理與品質控管，提升生產效率及接單能力。

此外，魏平政也提出「招商引資一條龍」，整合縣府行政與專業服務資源，協助企業投資、升級及拓展市場。他表示，彰化企業發展需要技術、土地、法規、人才與市場共同配合，縣府應整合相關服務，協助既有產業升級，也讓地方企業參與新的供應鏈。

魏平政來自社頭，曾在家族織襪企業參與業務、產品與市場工作，之後投入法律實務。他表示，未來將以「新舊共升級、度度能循環」為方向，結合科技、人才與品牌，推動彰化製造業及農漁畜產業發展。