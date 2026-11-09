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水湳會轉運中心立體通廊動工未獲邀出席 何欣純：城市發展沒顏色之分

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕上午主持「台中市水湳會展與轉運中心周邊立體通廊」開工典禮，國民黨台中市長候選人江啟臣獲邀出席。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕上午主持「台中市水湳會展與轉運中心周邊立體通廊」開工典禮，國民黨台中市長候選人江啟臣獲邀出席。記者黃寅／攝影

台中水湳轉運中心與相隔不遠的台中國際會展中心周邊立體通廊新建工程今天開工，台中市長盧秀燕與國民黨台中市長候選人江啟臣雙雙出席開工典禮，但民進黨台中市長候選人何欣純未獲邀出席，今天何安排至中西區車隊掃街。何欣純今證實未獲邀請，但尊重市府安排，也給予祝福，她說，「市民期待、城市發展沒有顏色之分」，若當選台中市長會邀請國民黨民代參與完工啟用儀式。

水湳會展與轉運中心周邊立體通廊新建工程耗資6億元，預計3年後、2029年6月完工，江啟臣今獲市府邀請參與動土儀式，何欣純則進行車隊掃街，出發前被問到「市府邀請江副院長、沒邀請你出席動土儀式」，何欣純表示，「不知道台中市政府的邀請標準，但是尊重市府安排。」

何欣純表示，水湳轉運中心花了近50億興建，卻成效不彰，有很多閒置空間與配套不足，她主張一定要改善。今天立體通廊新建工程開工，雖然她沒有收到邀請，仍給予祝福，希望工程可以成功，她也強調硬體工程完成後，配套措施有無完善才是市民關心重點。

何欣純強調，重大建設都是市政推展，也是所有市民的期待，重大建設、市民期待與城市發展沒有顏色之分，若當選台中市長會邀請國民黨民代一起參加。

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