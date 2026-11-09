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等16年了…吳宗憲緊盯蘇澳分洪道工程不能拖 「雙科」聯動提高就業

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
立法院經濟委員會考察蘇澳溪分洪道工程及宜科招商狀況。吳宗憲緊盯蘇澳分洪道工程，要求如期完工，並提出「北宜雙科聯動」，吸引高科技與低汙染的產業進駐，提高年輕人就業。圖／吳競辦提供
立法院經濟委員會考察蘇澳溪分洪道工程及宜科招商狀況。吳宗憲緊盯蘇澳分洪道工程，要求如期完工，並提出「北宜雙科聯動」，吸引高科技與低汙染的產業進駐，提高年輕人就業。圖／吳競辦提供

立法院經濟委員會今天到宜蘭考察蘇澳溪分洪道工程及宜科招商狀況，縣長候選人吳宗憲表示，他很早在立法院就要求中央必須補足經費、儘速動工，去年鳳凰颱風重創蘇澳，中央終於同意給錢，但今年發包不順利，五度流標9月1日才決標，預計明年4月動工，他會緊盯工程，要求如期如質完工，讓蘇澳人早日遠離水患。

吳宗憲感謝召委鄭正鈐、洪毓祥協助安排考察，立法院榮譽顧問陳琬惠也到場關心。他指出，蘇澳人從2010年梅姬颱風至今等了16年，行政院2023年3月就核定分洪道計畫，他2024年上任後持續追蹤，去年鳳凰來襲前就質詢經濟部要求加速，11月再要求中央動用第二預備金。

他說，前五次流標主因是契約訂有多項「里程碑」期限，廠商不敢接，第六次回歸統包精神、讓廠商自主安排工序才順利決標，10月5日契約開工，他要求水利署既然工序彈性已交給廠商，2030年4月完工就更沒有理由延後，縣府的防砂壩與管理中心也要同步到位。

針對宜科招商，吳宗憲指出，園區土地尚可出租約18公頃，這種空間在台北「打著燈籠也找不到」；園區就業已超過900人，去年營業額成長逾五成。

第三期標準廠房工程預算29億元，預計明年1月開工、2029年6月完工，76個單位中有31個是25坪小單位。吳宗憲說，依二期租金計算，一個月租金約一萬二出頭，「在台北大概只夠租兩個停車位」，降低中小企業與新創進駐門檻。

吳宗憲表示，宜蘭就在首都圈黃金廊帶，他主張「北宜雙科聯動」，讓北士科與宜科成為最佳拍檔，再串聯竹竹苗科技廊帶，把台北、新竹的AI與半導體供應鏈延伸到宜蘭，鎖定矽光子元件封裝測試、生醫、精密機械等低污染、高附加價值產業。

他說，未來高鐵延伸到宜蘭、台62、台2庚打通聯外交通，讓宜蘭年輕人在家鄉就有月薪5萬以上的工作，不用北漂，可以搬回宜蘭，把時間多陪陪家人、照顧家人，帶動宜蘭在地經濟。

「治水要快，招商要準，宜蘭走新路，就從這兩件事做起」，吳宗憲要求在場部會對九家園區廠商在投資、人才、研發與行政程序上的需求，當場回答、當場給方向，展現行動與執行力。

立法院經濟委員會考察蘇澳溪分洪道工程及宜科招商狀況。吳宗憲緊盯蘇澳分洪道工程，要求如期完工，並提出「北宜雙科聯動」，吸引高科技與低汙染的產業進駐，提高年輕人就業。圖／吳競辦提供
立法院經濟委員會考察蘇澳溪分洪道工程及宜科招商狀況。吳宗憲緊盯蘇澳分洪道工程，要求如期完工，並提出「北宜雙科聯動」，吸引高科技與低汙染的產業進駐，提高年輕人就業。圖／吳競辦提供

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