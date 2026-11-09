高雄市長之爭…柯志恩掀破圈效應 醫曝最後勝負關鍵

高雄市長候選人辯論後，國民黨柯志恩上「台派」補教名師呂捷節目產生破圈效應，使選情轉熱，甚至圈粉。時事評論者、醫師沈政男分析，柯在辯論會的表現，且在親綠節目破圈後，兩人選情已在伯仲之間，能否持續「破圈」成勝負關鍵。

沈政男指出，高雄市長選舉電視辯論，柯志恩在場上展現辯才與對市政的熟悉，痛宰了賴瑞隆，且應是受沈伯洋的啟發開始「破圈」，近日頻頻出席親綠網路節目與電視節目，以台語侃侃而談政見與政治以外的議題，引發全國關注。

柯志恩從辯論到上親綠節目直球「破圈」也讓不少選民發現，原來她台語講得很溜，也很能聊，頗有可聽性；這樣的破圈也展現成效，從她最近公布的台語競選歌曲MV，吸引百萬點閱，證明她受到越來越多關注，有助於爭取新的支持者。

沈政男進一步分析，目前選舉熱度來看，高雄市長選情變化，仍與他在8、9月分析差不多，也就是賴瑞隆與柯志恩在伯仲之間，如今大局依然沒變。

他也提醒藍白陣營，持平來說，柯目前應該是小幅落後賴瑞隆；但接下來十幾天，柯志恩若能繼續破圈，發揮後勁，最後來個臨門一腳，還是可能獲勝。