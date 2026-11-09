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蔣萬安錄影挺邱臣遠？藍營竹北市長候選人吳旭智這樣說

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
立法院長韓國瑜昨日親自來到新竹，給予肯定與鼓勵，更牽起吳旭智的手高喊「凍蒜」。圖／吳旭智提供
立法院長韓國瑜昨日親自來到新竹，給予肯定與鼓勵，更牽起吳旭智的手高喊「凍蒜」。圖／吳旭智提供

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠昨天晚間舉辦造勢大會，台北市長蔣萬安與多名藍委透過影片加油，引發地方議論，甚至有藍營支持者憂心。對此，國民黨候選人吳旭智今天回應，願以最大誠意整合力量，下架民進黨的基本立場始終沒有改變，而爭取勝選的目的，是回應市民期待，讓竹北真正向前走。

吳旭智表示，感謝立法院長韓國瑜昨日親自來到新竹，給予肯定與鼓勵，更牽起他的手高喊「凍蒜」；國民黨主席鄭麗文也親自出席競選總部成立大會，並多次來到新竹縣勉勵。對於各界長官、地方先進與好朋友的支持，他始終心懷感謝，也深知每一份支持背後，都有對竹北未來的期待。

「這場選舉最重要的，是竹北市民未來的生活，以及這座城市能不能變得更好。」吳旭智指出，竹北人口快速成長，許多年輕人在這裡打拚、成家，大家關心的是孩子能否獲得更好的照顧、家庭負擔能否減輕，以及公共建設能否跟上城市發展。這些生活中的問題，都需要有人持續認真處理，提出具體解方。

吳旭智表示，過去半年即使選舉行程繁忙，仍堅守縣議員職責，從營養午餐每餐加碼10元、孕婦每孕次最高補助2萬元、快捷9號公車增班，到爭取500萬元評估經費改善白地里汙水倒灌、積水問題，以及推動西區肉品市場增設直銷中心，都是為回應地方需求、減輕市民負擔。

「選舉是一時的，生活是每天的。」吳旭智強調，這些工作或許未必是選戰中最受矚目的話題，卻與市民的日常生活息息相關。政治可以有不同立場，但市民福祉永遠應該擺在第一位，該爭取的資源、該追蹤的進度、該解決的問題，都不能因為選舉而停下腳步。

對於各界關心的團結與整合，吳旭智表示，他理解大家期待不同立場的人能夠放下成見、凝聚共識，把力量用在解決問題上。他願意以最大的誠意與各方共同努力，讓支持竹北改變的力量匯聚，為市民提供更好的選擇。

吳旭智強調，面對關鍵選戰，他會持續站穩為民服務的立場，承擔應有的責任。「整合最大力量、打贏這場勝仗，為市民爭取更好的未來，吳旭智責無旁貸、全力以赴。」

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