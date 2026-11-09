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【重磅快評】從曹興誠說邪靈看廖玉蕙的幻聽

聯合報／ 主筆室
作家廖玉蕙在臉書上發文指垃圾車沿街廣播「市長選舉請支持蔣萬安」，被藍營議員提告違反選罷法。聯合報系資料照片
作家廖玉蕙在臉書上發文指垃圾車沿街廣播「市長選舉請支持蔣萬安」，被藍營議員提告違反選罷法。聯合報系資料照片

沈伯洋參選台北市長，暖男人設快撐不下去。他的金主爸爸為讓「洋流」神聖不墜，竟稱對手蔣萬安是「邪靈」。不可思議的是，台北街頭果真出現類似中邪的幻聽現象。作家廖玉蕙聲稱在大稻埕逛街，親耳聽見台北市垃圾車沿街廣播「市長選舉請支持蔣萬安！」大稻埕是綠營陣地，卻沒一個民進黨人聽到相同廣播。不知廖玉蕙是否著了某方邪靈的道。

廖玉蕙質疑台北市府公器私用，為蔣萬安拉票。市府立即澄清，垃圾車播放的是行之有年的「公費流感疫苗開打」。她雖撤下錯誤指控的臉書文，卻再發文指責蔣萬安「在選舉敏感時刻利用垃圾車政策宣導，是不知避嫌」。廖玉蕙作為北教大退休教授，對教育部長上班時間輔選毫不在意，卻為自己的「垃圾車幻聽」一再硬拗。

廖玉蕙擅寫親情與師生關係，從日常生活的尷尬或荒謬中提煉笑料。對比她在「垃圾車幻聽」事件的怪異表現，彷彿是不同的人。反而和曹興誠像是同修，都是政治立場決定認知，將不喜歡、痛恨的政治人物貼上各種汙名標籤，唯恐在這場撕裂社會，劃分敵我的民主內戰落人之後。

老曹比廖玉蕙更厲害，他先指中共政權是邪靈，然後憑空捏造蔣萬安「批評多數台灣人是台獨」，等於「同意中共有權來台打家劫舍」，形同依附中共政權，所以也是邪靈。對於曹興誠和廖玉蕙來說，事實是什麼並不重要，指控也無須證據，只要能成功羅織一個攻訐蔣萬安的故事。

台北市長選舉搞起怪力亂神，城市街頭也出現不少牛鬼蛇神，逾越人際邊界，魔怔一般的政治表演，在大街衝撞交通秩序，霸街搖旗吶喊，聲稱有表達的自由，卻壓制他人不想接受的自由。沈伯洋還沒入主市府，台北市已開始脫序。曹興誠大讚沈伯洋是菩薩，但哪一尊正神會要求信徒造謠抹黑恃強凌弱？更何況，民主選舉是選服務大眾的公僕，不是唸經請神。

有學者指出洋流和法西斯初起時的類似歷史。雖然綠營辯稱洋流是公民自發行動，不過，在政治造神論述和藝文界的狂熱投入，卻真有歷史韻腳。納粹興起之初，也是形塑「希望溫暖，健康快樂」的正面形象，透過精心製作的徽章等認同標誌，讓個體放棄自主追求歸屬感。更別說，納粹造神運動，也是把主角包裝成為國為民，慈悲無私的守護者，只差沒說希特勒是「菩薩」。

無論是洋流或納粹造神，都少不了藝文界忘情投入。這次大選，不表態挺洋流、卻站在陣前作打手的「廖玉蕙們」處處可見，他們未必如綠營名嘴領錢幹髒活，反倒像是碰到邪靈懾魂，在這場政治熱潮中，失去最碼的是非認知能力，

2026九合一選舉

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