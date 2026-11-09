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公布競選主題曲MV 童子瑋：選舉不只爭取勝選 還要讓更多人看見基隆

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長候選人童子瑋競選主題曲《只為台灣頭》MV，以手繪動畫結合實景攝影，將基隆的文化景致搬上螢幕。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長候選人童子瑋競選主題曲《只為台灣頭》MV，以手繪動畫結合實景攝影，將基隆的文化景致搬上螢幕。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆市議長、基隆市長候選人童子瑋，公布競選主題曲《只為台灣頭》完整版MV。童今天表示，這次選戰始終堅持以正面、政策與願景爭取市民認同，選舉不只是爭取勝選，更是讓更多人看見基隆的機會。

童子瑋進步基隆辦公室今天3月發表競選主題曲《只為台灣頭》，以「基隆人的一天」為創作靈感，將崁仔頂漁市、廟口夜市、信義市場、慶安宮等在地生活記憶融入歌詞，並以「只為基隆會更好」的諧音，傳遞對家鄉未來的期待。

童陣營昨天推出完整版MV，再讓原本透過音樂訴說的城市故事，轉化成兼具藝術美感與地方特色的影像作品。

《只為台灣頭》MV由金曲獎得主、董事長樂團創作歌曲，搭配專業動畫團隊「飛撲視覺工作室」操刀製作，以手繪動畫結合實景攝影，將基隆的文化景致搬上螢幕。

童子瑋表示，選舉是城市受到全國關注的重要機會，他想藉由競選活動帶來的媒體曝光，讓更多人認識基隆的美好，讓選舉成為城市行銷的一部分。

童子瑋說，這支MV的創作理念，是希望讓觀眾看見基隆更多值得認識的城市文化。影片從壯闊的海洋景觀、基隆港貨櫃碼頭與起重機展開，帶領觀眾走進熱鬧的崁仔頂漁市，描繪漁販忙碌交易、攤商準備食材的日常。

畫面也帶到傳統小吃、正濱漁港彩色屋、海洋廣場與大型郵輪入港等景象，從充滿人情味的市井生活，到具有國際港口特色的觀光景觀，串連起基隆獨有的城市意象。

童子瑋認為，市長應該要成為城市的推銷員，他希望以「招商隊長」的精神，為基隆引進更多企業、觀光人潮與產業機會，也要透過音樂、藝術、影像及文化活動，持續提高基隆的城市知名度。

童子瑋表示，這次選戰始終堅持以正面、政策與願景爭取市民認同，包括邀請董事長樂團創作基隆專屬歌曲，透過音樂與MV呈現港都文化、美食與風景。選舉不只是爭取勝選，更是讓更多人看見基隆的機會，未來將持續努力，讓基隆找回城市活力，迎向更好的未來。

基隆市長候選人童子瑋競選主題曲《只為台灣頭》MV，以手繪動畫結合實景攝影，將基隆的文化景致搬上螢幕。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長候選人童子瑋競選主題曲《只為台灣頭》MV，以手繪動畫結合實景攝影，將基隆的文化景致搬上螢幕。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆市長候選人童子瑋競選主題曲《只為台灣頭》MV，以手繪動畫結合實景攝影，將基隆的文化景致搬上螢幕。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
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