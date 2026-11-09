上官秋燕宣布退出國民黨 竹縣黨部：撤銷黨籍案續辦

國民黨新竹縣議員參選人上官秋燕今天宣布放棄43年黨籍表示，地方建設應不分黨派；國民黨新竹縣黨部表示，尊重她的決定，但考紀會已決議建請撤銷黨籍，並呈報黨中央核定，相關程序將持續辦理。

上官秋燕發布聲明表示，加入國民黨43年，始終忠誠付出，但當政黨利益與地方發展產生衝突時，選擇以竹東鄉親權益為優先；民進黨新竹縣長參選人鄭朝方過去曾協助竹東爭取建設預算，只要有助地方發展，不分黨派都願意合作。

上官秋燕說，無法認同國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩過去多次轉換黨籍的政治選擇，若因堅持地方建設優先而面臨黨紀處分，寧可主動放棄黨籍，未來仍將持續爭取竹東建設。

國民黨新竹縣黨部表示，上官秋燕因涉嫌違紀替其他政黨參選人助選，經考紀會查證後，決議建請撤銷黨籍，相關決議已呈報中央黨部，雖然上官秋燕自行宣布退黨，仍將依程序辦理。

縣黨部指出，除上官秋燕外，黨籍的峨眉鄉長參選人江寧增、關西選區議員參選人徐瑜新也遭考紀會建請撤銷黨籍，相關案件均待中央核定，當事人收到決定書後可於20天內提出申訴。