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藍質疑政商關係 林國漳競辦：抹黑造謠、已提告

中央社／ 台北9日電
宜蘭縣長參選人林國漳（右）與台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧等人體驗學生餐盤，一起開心共進午餐。圖／林國漳競辦提供
宜蘭縣長參選人林國漳（右）與台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧等人體驗學生餐盤，一起開心共進午餐。圖／林國漳競辦提供

國民黨團書記長許宇甄今天表示，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳與建商合資大舉開發土地，更參與新潮流金主的投資。面對這麼多說不清的政商關係，林國漳不能再閃躲，國民黨團要求公開辯論，請林國漳親自交代政商關係，如果林國漳不敢出來，就代表心裡有鬼。

林國漳競選辦公室表示，林國漳每筆事業投資、持股明細公開透明、依法誠實申報。林國漳競辦表示，相關無端抹黑與造謠，林國漳已委由律師提告，絕不寬貸。宜蘭人民眼睛雪亮，奉勸國民黨及吳宗憲團隊，切勿躲在立法院言論免責權保護傘下肆意抹黑造謠，回地方又拿立法院潑髒水素材大打泥巴戰。

國民黨立法院黨團日前質疑林國漳的財產申報及政商關係，國民黨團書記長許宇甄、國民黨立委林沛祥、黃建賓等人，今天再度在立法院國民黨團召開「林國漳投資學ㄅ級分」記者會。

許宇甄指出，面對說不清的政商關係，林國漳不能再問A答B，呼籲林國漳不要再閃躲，國民黨團今天正式向林國漳下達最後通牒，正式要求公開辯論，請林國漳親自向宜蘭縣民交代政商關係，如果林國漳心裡沒鬼，就出來公開辯論；如果林國漳不敢出來，就代表心裡有鬼。

林沛祥指出，國民黨團提出三項具體的訴求，要求林國漳完整公開投資關係，說明對「亞別建設」的投資金額、持股比例、實際參與業務，以及公司土地資產情況。要求林國漳說明與「亞別建設」及其關係企業是否參與宜蘭土地開發、都市計畫或土地重劃案。林國漳應提出利益迴避制度，未來若當選宜蘭縣長，面對重大決策，將如何落實資訊公開、依法迴避及外部監督。

林沛祥表示，歡迎林國漳出面說明，也歡迎提出證據反駁，如果國民黨團提出的疑問有不正確之處，可以具體指出，國民黨團願意接受事實檢驗，但請林國漳不要每次遇到問題，就用一句「政治抹黑」結束討論。

林國漳競辦指出，林國漳先前僅為同音異字筆誤誤繕，發現後第一時間更正，反觀中國國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲持有87萬多股未上市廢棄物處理公司股票，申報時不敢據實載明，東窗事發才大動作抽換補正。

林國漳競辦說，國民黨團義正辭嚴「財產申報更正了，不代表人民的疑問就自動消失了」，請國民黨原封不動吞回去、好好質問吳宗憲。

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