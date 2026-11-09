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李正皓陪掃街力挺童子瑋 ：童當選市長 未來結婚回基隆拍婚紗照

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
政論節目主持人李正皓（右）今到基隆，為民進黨基隆市長候選人童子瑋（左）助選。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
政論節目主持人李正皓（右）今到基隆，為民進黨基隆市長候選人童子瑋（左）助選。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

政論節目主持人李正皓今到基隆，陪民進黨基隆市長候選人童子瑋掃街拜票。童說，李是國立海大校友，關心基隆發展，「兄弟相挺」讓他很感動。李說，等童當選市長，他未來結婚，一定安排回基隆拍一組婚紗照，讓更多人看見基隆的美好。

距離11月28日投票倒數19天，李正皓專程來基隆，與童子瑋一起站上宣傳車掃街拜票，手持麥克風為童拉票。童子瑋對李工作繁忙，仍特別撥空來基隆，讓他相當感動，直呼這就是「兄弟相挺」。

李正皓表示，他就讀國立台灣海洋大學，對基隆有深厚感情，一直期待城市能持續進步。童子瑋擔任議長4年，熟悉市政且充滿熱情，是帶領基隆向前的重要人選。

李正皓的女友是參選台北市議員的馬郁雯，李說，未來若與馬郁雯結婚，而童子瑋也順利當選市長，一定會安排一組婚紗照回到基隆拍攝，讓更多人看見基隆的美好。

童子瑋表示，基隆擁有豐富的文化底蘊與發展潛力，但近年城市發展停滯、經濟活力不足，讓許多基隆人感到心有不甘。他強調，未來將從長輩照顧、青年發展、兒童教育到城市經濟等面向，提出具體的生活解決方案，讓基隆重新找回活力，也讓年輕人願意留下來發展。

童子瑋指出，這段時間獲得許多不同背景、不同政治立場的朋友支持，大家共同的心願都是希望基隆更好。城市發展不應受到政黨界線限制，只要願意關心基隆、為城市付出，都是推動基隆進步的重要力量，期待凝聚更多支持，讓城市重新出發。

政論節目主持人李正皓（右）今到基隆，陪民進黨基隆市長候選人童子瑋（左）掃街拜票。記者邱瑞杰／攝影
政論節目主持人李正皓（右）今到基隆，陪民進黨基隆市長候選人童子瑋（左）掃街拜票。記者邱瑞杰／攝影

政論節目主持人李正皓（右）今到基隆，陪民進黨基隆市長候選人童子瑋（左）掃街拜票。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
政論節目主持人李正皓（右）今到基隆，陪民進黨基隆市長候選人童子瑋（左）掃街拜票。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

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