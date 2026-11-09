聯合報民調李四川落後3個百分點 李競辦：內部民調始終穩定領先

本報今公布新北市長選舉最新民調，國民黨候選人李四川落後民進黨候選人蘇巧慧3個百分點。李四川競選辦公室主任江怡臻在臉書指出，民調是科學工具，不是選戰武器，應觀察長期趨勢變化，強調團隊自5月以來持續進行滾動式民調分析，李四川始終穩定領先。她直言，「街頭才是最真實的民調現場」，相信基層沉默的力量，呼籲支持者積極拉票、催票，堅持到11月28日投票當天。

江怡臻表示，今年6月中旬，李四川找她幫忙時，只說了一句「新北不能走回頭路，我們一起來打拚」。這5個月來，陪著李四川走遍新北29區，沿途看見歷任市長推動的地方建設，也感受到基層民眾的熱情支持，但坦言這條路並不好走，面對的不僅是複雜的政黨利益、龐大的家族勢力，還有她所稱的「民調網軍混淆視聽」。

江怡臻指出，10月中旬信民協會公布新北市長選舉民調，李四川落後13.1個百分點，若立即投票，蘇巧慧則領先4.1個百分點；如今聯合報最新民調顯示，雙方差距為3個百分點。她表示，感謝媒體提醒團隊，選戰仍有挑戰，但強調民調不能只看單次結果，更應觀察長期趨勢，團隊內部民調始終顯示李四川穩定領先，對李四川及新北市民都有信心。

江怡臻認為，政治立場極化、高度動員的聲音往往比較大，當對手熱鬧造勢時，仍有許多市民在基層默默打拚。她形容，這股「沉默的力量」才是支持城市持續發展的重要基礎，不能只從民調數字判斷民心。

江怡臻表示，過去5個月陪李四川走遍新北29區，不論都市或偏鄉、藍營或綠營優勢選區，都能感受到民眾的熱情。她強調，從周錫瑋、朱立倫到侯友宜，新北市歷經不同階段的建設與發展，李四川也曾參與其中，未來應持續推動城市發展，不能走回頭路。

江怡臻坦言，這是一場艱困的選戰，但團隊「沒有悲觀的權利」，認為選舉不只是民調數字的競爭，更是城市未來發展方向的選擇。她最後呼籲支持者將基層熱情轉化為實際行動，積極拉票、催票、投票，並強調「政治從來不是利益，而是人民；民意從來不是數字，而是人心」。