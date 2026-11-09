沈伯洋遭控稱媒體問題很爛？沈伯洋曝原話酸徐巧芯：心裡常有這才聽錯

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天上午受訪，卻被國民黨立委徐巧芯質疑訪問結束脫口「問題很爛」。沈還原表示，自己是覺得問題很生活化說「問題很light」，直言他受訪氣氛都很和樂怎麼可能會說問題很爛，更大酸心裡可能常有這些資訊才容易聽錯。

沈伯洋今天中午出席「台北府城隍威靈公聖誕曁建廟一四五周年城隍文化祭-城隍聖誕大三獻禮祭典」，而對手台北市長蔣萬安則是上午10時30分抵達，兩人時間避開「同場但未同框」，而沈致詞完後也逐桌敬酒，更有支持者高喊「台北市長沈伯洋！」場面熱絡。

而沈伯洋到場前也出現插曲，國民黨松信議員秦慧珠突然現身餐會敬酒，得知沈伯洋會到場後，在台上致詞趕快稱今天已經來第三次，剛剛蔣萬安到場她也有來陪同，事前也不知道沈會來，隨即展開敬酒，未與沈同框。

不過徐巧芯稍早在Threads上指出，沈伯洋今上午在立法院接受採訪，採訪結束時突冒出一句「今天的問題好爛。」羅智強也發文批沈伯洋「EQ才爛」引發熱議，沈伯洋還原表示，今天早上問題蠻生活化，他是說今天的問題都很light。

沈伯洋表示，有時候常這樣被問問題時會聽成食物名稱，因為很想吃東西，「巧芯可能心裡也是常常有這些資訊，所以可能會容易聽錯。」反正聽錯是她的事，只要澄清就好了，大家每次可以看到他受訪氣氛和樂怎麼可能會說這個問題很爛？

沈伯洋今天中午出席「台北府城隍威靈公聖誕曁建廟一四五周年城隍文化祭-城隍聖誕大三獻禮祭典」，而對手台北市長蔣萬安則是上午10時30分抵達，兩人時間避開「同場但未同框」。記者許正宏／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天上午受訪，卻被國民黨立委徐巧芯質疑訪問結束脫口「問題很爛」，沈還原表示，自己是覺得問題很生活化說「問題很light」。記者許正宏／攝影

沈伯洋今天中午出席「台北府城隍威靈公聖誕曁建廟一四五周年城隍文化祭-城隍聖誕大三獻禮祭典」，而對手台北市長蔣萬安則是上午10時30分抵達，兩人時間避開「同場但未同框」。記者許正宏／攝影

沈伯洋致詞完後也逐桌敬酒，更有支持者高喊「台北市長沈伯洋！」場面熱絡，而因走道擁擠，幕僚化身傳菜手，協助上菜。記者許正宏／攝影