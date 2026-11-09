快訊

黃仁勳認外遇！正宮低調背景曝光 姊弟戀41年遇女高管桃色陷阱

清大校長高為元遭爆任內退出2國際大學聯盟 清大回應了

宜蘭瓦斯車遭側撞瞬間起火！瓦斯桶噴飛滾落險引爆 4人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

老人健保不副署中市駁火 盧秀燕說明年是否執行看下任市長

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨台中市長候選人江啟臣（中）批評對手民進黨市長候選人何欣純，講話和立場的表達應該要一致，不能讓民眾感覺有表裡不一的狀況。記者黃寅／攝影
國民黨台中市長候選人江啟臣（中）批評對手民進黨市長候選人何欣純，講話和立場的表達應該要一致，不能讓民眾感覺有表裡不一的狀況。記者黃寅／攝影

立法院三讀通過「老人福利法」第22條修正案，欲由中央補助65歲以上長者健保費，但行政院長卓榮泰11月6日對該修正案「不予副署」導致法案未能生效。台中市長盧秀燕今表示，這8年來她履行承諾沒有問題，市民已享受到，但明年會不會執行，還要看下一任市長。

國民黨台中市長候選人江啟臣則批評對手民進黨市長候選人何欣純，表示何對於立法院普發1萬元反對，普發2萬元、老農津貼和老人健保補助又未投票，現在卻說若當選市長會繼續執行補助老人健保，這是會被檢驗的，她的講話和立場的表達應該要一致，不能讓民眾感覺有表裡不一的狀況。

盧秀燕說，這段時間民眾的反應非常強烈，因為中央不副署，大家都很擔心健保補助會不會被取消，因為以前曾經有被取消的例子。但是，大家可以放心，她一定會把它做好做滿，因為當初這就是她的承諾，台中市要開辦老人健保補助，這8年來沒有問題，相信大家都享受到了。

她說，今年底她要卸任，明年的預算她也已經籌編了，但是她的前任（指前市長林佳龍）曾經把預算砍掉，所以即使明年已經籌編了，會不會執行還是要看下一任的市長。

何欣純回應說，中央有中央的考量，但是在台中市，老人健保補助本來就不是一個議題。因為現在台中市政府就編有預算。既然有預算，當然就要執行。所以她若當選市長，也一定會接續來執行這一筆預算，讓老人健保補助繼續。

她說，這也是她的態度，一以貫之。從她被徵召提名要參選市長到現在，她的政見就是老人健保補助一定持續、繼續來推動。

2026九合一選舉

2026九合一選舉 健保 副署 盧秀燕 老人福利法 江啟臣 何欣純 台中市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中決戰…老人健保補助 藍綠交鋒

聯合報社論／卓榮泰毀憲不副署，當然要以選票制裁

不副署老福法有理由 學者認政院已違憲

政院不副署 竹縣、宜、彰、雲與嘉縣長者仍要繳健保

相關新聞

【重磅快評】從曹興誠說邪靈看廖玉蕙的幻聽

沈伯洋參選台北市長，暖男人設快撐不下去。他的金主爸爸為讓「洋流」神聖不墜，竟稱對手蔣萬安是「邪靈」。不可思議的是，台北街頭果真出現類似中邪的幻聽現象。作家廖玉蕙聲稱在大稻埕逛街，親耳聽見台北市垃圾車沿街廣播「市長選舉請支持蔣萬安！」大稻埕是綠營陣地，卻沒一個民進黨人聽到相同廣播。不知廖玉蕙是否著了某方邪靈的道。

黃仁勳緋聞風波也是蔣萬安的錯？藍委諷洋流「翻車魚」一籮筐

國民黨立委羅智強今天表示，近期「洋流」接連出現多起「翻車」事件，從垃圾車廣播、假旗風波到水餃店爭議，台北市長蔣萬安現在的處境就是「只要活著就是錯」，選舉有必要到這種程度嗎？就連輝達執行長黃仁勳的緋聞風波，都要算在蔣萬安頭上，難怪「洋流」有這麼多「翻車魚」，再多翻幾條魚也沒有關係。

老人健保不副署中市駁火 盧秀燕說明年是否執行看下任市長

立法院三讀通過「老人福利法」第22條修正案，欲由中央補助65歲以上長者健保費，但行政院長卓榮泰11月6日對該修正案「不予副署」導致法案未能生效。台中市長盧秀燕今表示，這8年來她履行承諾沒有問題，市民已享受到，但明年會不會執行，還要看下一任市長。

「假旗行動」確認洋流支持者 蔣萬安：人民期待能團結所有市民的市長

台北市長選情持續白熱化，先前有綠營指控藍營發起「假旗行動」，不過現找到此人，證實是沈伯洋支持者，台北市長蔣萬安今被問到，是否喊話沈伯洋呼籲支持者不要刻意挑起對立？蔣說，市民期待的是一個能團結所有市民的市長，且要有擔當，且要知錯能改，「我一定可以做到，也希望所有的支持者都應該保持理性。」

聯合報民調李四川落後3個百分點 李競辦：內部民調始終穩定領先

本報今公布新北市長選舉最新民調，國民黨候選人李四川落後民進黨候選人蘇巧慧3個百分點。李四川競選辦公室主任江怡臻在臉書指出，民調是科學工具，不是選戰武器，應觀察長期趨勢變化，強調團隊自5月以來持續進行滾動式民調分析，李四川始終穩定領先。她直言，「街頭才是最真實的民調現場」，相信基層沉默的力量，呼籲支持者積極拉票、催票，堅持到11月28日投票當天。

聯合報民調領先3個百分點 蘇巧慧：政策願景獲認同、會持續衝刺

「聯合報」最新民調，民進黨新北市長候選人蘇巧慧以3個百分點領先國民黨候選人李四川。蘇巧慧今天受訪表示，從過去900天以來的努力，可以看到認同她的人越來越多，民調數字也呈現正向發展，代表她持續談政策、談願景的態度獲得更多市民認同，對此非常感謝，未來會持續透過線上、線下活動與市民互動，讓新北市除了安居樂業，也能更加多元精彩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。