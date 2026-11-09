老人健保不副署中市駁火 盧秀燕說明年是否執行看下任市長

立法院三讀通過「老人福利法」第22條修正案，欲由中央補助65歲以上長者健保費，但行政院長卓榮泰11月6日對該修正案「不予副署」導致法案未能生效。台中市長盧秀燕今表示，這8年來她履行承諾沒有問題，市民已享受到，但明年會不會執行，還要看下一任市長。

國民黨台中市長候選人江啟臣則批評對手民進黨市長候選人何欣純，表示何對於立法院普發1萬元反對，普發2萬元、老農津貼和老人健保補助又未投票，現在卻說若當選市長會繼續執行補助老人健保，這是會被檢驗的，她的講話和立場的表達應該要一致，不能讓民眾感覺有表裡不一的狀況。

盧秀燕說，這段時間民眾的反應非常強烈，因為中央不副署，大家都很擔心健保補助會不會被取消，因為以前曾經有被取消的例子。但是，大家可以放心，她一定會把它做好做滿，因為當初這就是她的承諾，台中市要開辦老人健保補助，這8年來沒有問題，相信大家都享受到了。

她說，今年底她要卸任，明年的預算她也已經籌編了，但是她的前任（指前市長林佳龍）曾經把預算砍掉，所以即使明年已經籌編了，會不會執行還是要看下一任的市長。

何欣純回應說，中央有中央的考量，但是在台中市，老人健保補助本來就不是一個議題。因為現在台中市政府就編有預算。既然有預算，當然就要執行。所以她若當選市長，也一定會接續來執行這一筆預算，讓老人健保補助繼續。

她說，這也是她的態度，一以貫之。從她被徵召提名要參選市長到現在，她的政見就是老人健保補助一定持續、繼續來推動。