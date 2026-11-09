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錄影片力挺邱臣遠 蔣萬安：這次目標是「藍白席次最大化」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席台北府城隍威靈公聖誕曁建廟一四五周年城隍文化祭-城隍聖誕大三獻禮祭典。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席台北府城隍威靈公聖誕曁建廟一四五周年城隍文化祭-城隍聖誕大三獻禮祭典。記者許正宏／攝影

國民黨考紀會主委張雅屏臉書開嗆中廣董事長趙少康為民眾黨竹北市長候選人邱臣遠站台，認為後果要自己承擔，若已無意承擔黨員義務，就該知所進退。台北市長蔣萬安昨是以錄「影片」力挺邱臣遠，蔣今被問及此事，蔣表示，我們這次的目標講過非常多，就是「藍白席次最大化」。

蔣萬安今天上午出席台北府城隍威靈公聖誕曁建廟一四五周年城隍文化祭-城隍聖誕大三獻禮祭典，對於考紀會要趙少康後果自己承擔、知所進退，是否聲援趙？蔣萬安說，「現在是團結時刻，我們應該要牽起更多雙手，大家一起努力，我想這才是我們共同目標。」

對於昨天錄影片力挺邱臣遠，蔣萬安說，這次的目標講過非常多，就是「藍白席次最大化」，不只國民黨的同志，包括民眾黨、還有很多友黨的夥伴，我們都是攜手努力，為台北、為台灣一起打拚。

因為他們直接出席，他批國民黨吃乾媽進，那考機會主委張平是說如果無意承擔黨員義務就該所進退，那您要來幫趙董深援一下嗎？

蔣萬安說，現在是團結的時刻，我們應該要牽起更多雙手，大家一起努力，我想這才是我們共同目標。

民眾黨北市松信議員候選人許甫也表示，竹北這一局，昨天不只是蔣萬安市長，國民黨有20多位立委錄影為邱臣遠打氣，大家的共識就是挺善良的人、挺邱臣遠，也感謝他們釋出善意，雖然不能到場支持，但現場很多支持者看到這一段也蠻感動及謝謝的。

台北市長蔣萬安今天上午出席台北府城隍威靈公聖誕曁建廟一四五周年城隍文化祭-城隍聖誕大三獻禮祭典。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席台北府城隍威靈公聖誕曁建廟一四五周年城隍文化祭-城隍聖誕大三獻禮祭典。記者許正宏／攝影

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