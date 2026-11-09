快訊

園區有了人卻沒留下 中興新村發展最難解的是生活

不用刻意運動！每天1分鐘「腹肉按摩法」她腰圍兩周減7公分

俄國獨立媒體宣告停刊！與政治抗衡的33年歲月見證

張宏林嗆「聽話的狗」羞辱柯志恩 藍營要求公督盟公開道歉

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨台北市議員候選人陳冠安今國民黨中央黨部舉行記者會。圖／國民黨提供
國民黨台北市議員候選人陳冠安今國民黨中央黨部舉行記者會。圖／國民黨提供

公督盟執行長張宏林以「聽話的狗」字眼批評國民黨高雄市長候選人柯志恩，國民黨台北市議員候選人陳冠安今抨擊，再次證明公督盟早已沒有公信力，自甘墮落成為民進黨的側翼與打手，用不入流言論度柯志恩進行羞辱式的人身攻擊，相信全民都無法接受。他要求公督盟應公開道歉，張宏林應該辭職下台。

陳冠安今在國民黨中央黨部舉行記者會表示，很遺憾看到公督盟張宏林發言公然羞辱柯志恩，以如此不入流、極端對立仇恨的人身攻擊方式，進行政治攻擊，就是告訴大家，綠營持續塑造其候選人當暖男，至於髒活都是由其他的側翼網軍、青鳥們來做，讓人看了非常痛心。

陳冠安表示，公督盟號稱要用公民來監督國會，自稱第三勢力公民團體，但這種言論再次證明，公督盟已沒有任何公信力，自甘墮落成為民進黨的側翼與打手，用如此不入流、非常荒誕的言論進行羞辱式的人身攻擊，相信社會大眾都無法接受。

對於民進黨高雄市長候選人賴瑞隆的回應，陳冠安直斥毫無擔當，一點政治人物的品格都沒有。在如此嚴重的惡性事件中，賴瑞隆居然還想攻擊藍營，說這是選舉期間的連連看，他呼籲賴瑞隆不要總在背後扮暖男，讓綠營側翼、公民團體幹髒活，請賴瑞隆展現候選人的擔當與道德勇氣，正式回應這種不入流的政治攻擊言論。

陳冠安表示，國民黨從北到南的士氣非常高昂，各都候選人都掀起一陣旋風，藍軍的投票率必須要再提高，這場選舉已成為投票率之戰，呼籲選民站出來勇敢投票，不要被這些瘋狂仇恨對立、抹黑造謠嚇到。1128堅定出來投票，捍衛民主自由，捍衛中間善良的在野力量。

2026九合一選舉

公督盟 柯志恩 藍營 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

【重磅快評】小鴨變烤鴨 柯志恩的逆流反攻

藍營告發廖玉蕙涉違反選罷法 轟「造謠翻車、活成方唐鏡」

賴清德反對南高蓋萬里長城 柯志恩：這是團結十講的後續嗎？

市府遷移政見隔空交鋒 柯志恩喊話陳其邁「別為選戰耗掉支持度」

相關新聞

藍營告發廖玉蕙涉違反選罷法 轟「造謠翻車、活成方唐鏡」

選戰倒數，作家廖玉蕙在臉書上發文指垃圾車沿街廣播「市長選舉請支持蔣萬安」。國民黨議員鍾沛君、張斯綱、柳采葳、楊植斗及議員候選人陳冠安等人，今赴台北地檢署批廖不實抹黑，告發涉違反選罷法意圖使人不當選，齊呼口號「造謠翻車！廖玉蕙道歉！」。

藍提告前廖玉蕙臉書刪文 蔣萬安怒指一事：沈伯洋才是最壞示範

選戰倒數，作家廖玉蕙在臉書發文指垃圾車沿街廣播「市長選舉請支持蔣萬安」，台北市長蔣萬安昨天駁斥是不實謠言，藍營議員今也提告，提告前，昨晚廖已悄悄將該篇貼文刪文，蔣萬安今被問及此事，蔣說，「我寧願相信，廖也認知到相關事實是如何」，接下來的評論，更加小心就好，因為終究她不是政治人物。

聯合報民調領先3個百分點 蘇巧慧：政策願景獲認同、會持續衝刺

「聯合報」最新民調，民進黨新北市長候選人蘇巧慧以3個百分點領先國民黨候選人李四川。蘇巧慧今天受訪表示，從過去900天以來的努力，可以看到認同她的人越來越多，民調數字也呈現正向發展，代表她持續談政策、談願景的態度獲得更多市民認同，對此非常感謝，未來會持續透過線上、線下活動與市民互動，讓新北市除了安居樂業，也能更加多元精彩。

陳永德貼文「洋流恭喜快完結篇」引聯想 蔣萬安笑：他就這風格

蔣萬安團隊、北市民政局長陳永德昨晚突臉書貼文稱「洋流，太棒了，恭喜你，還有大家的支持，明明知道這場戲，我們繼續演，這月我吃素，蔣萬安做的事比不上你說的廢話，快完結篇了！」陳還自己貼文底下留言「因為不好看嗎？」引發外界各種解讀，市長蔣萬安今被問此事笑稱，「大家也很清楚，他(陳永德)就是這樣的風格。」

趙少康稱被開除也要挺邱臣遠 國民黨團表態：樂觀其成

國民黨戰鬥藍發起人、前中廣董事長趙少康昨天替民眾黨竹北市長候選人邱臣遠站台，並稱「就算開除我黨籍也要來」。國民黨立法院黨團書記長許宇甄表示，趙少康是媒體人，只要他願意為國民黨或藍白候選人站台加持，國民黨團都樂觀其成。

【即時短評】最大票倉陷拉鋸 李四川、蘇巧慧誰能破解勝選密碼？

新北是重要灘頭堡，藍綠都有不能輸的壓力，國民黨新北市長候選人李四川挾豐富行政資歷出征，被視為藍營延續新北執政的最強棒；民進黨蘇巧慧憑藉800多天扎實備戰，加上民進黨傾全黨資源拉抬，選戰呈現資源不對稱的競爭態勢，逐步拉近支持度，形成藍綠五五波對決。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。