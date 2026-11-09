張宏林嗆「聽話的狗」羞辱柯志恩 藍營要求公督盟公開道歉

公督盟執行長張宏林以「聽話的狗」字眼批評國民黨高雄市長候選人柯志恩，國民黨台北市議員候選人陳冠安今抨擊，再次證明公督盟早已沒有公信力，自甘墮落成為民進黨的側翼與打手，用不入流言論度柯志恩進行羞辱式的人身攻擊，相信全民都無法接受。他要求公督盟應公開道歉，張宏林應該辭職下台。

陳冠安今在國民黨中央黨部舉行記者會表示，很遺憾看到公督盟張宏林發言公然羞辱柯志恩，以如此不入流、極端對立仇恨的人身攻擊方式，進行政治攻擊，就是告訴大家，綠營持續塑造其候選人當暖男，至於髒活都是由其他的側翼網軍、青鳥們來做，讓人看了非常痛心。

陳冠安表示，公督盟號稱要用公民來監督國會，自稱第三勢力公民團體，但這種言論再次證明，公督盟已沒有任何公信力，自甘墮落成為民進黨的側翼與打手，用如此不入流、非常荒誕的言論進行羞辱式的人身攻擊，相信社會大眾都無法接受。

對於民進黨高雄市長候選人賴瑞隆的回應，陳冠安直斥毫無擔當，一點政治人物的品格都沒有。在如此嚴重的惡性事件中，賴瑞隆居然還想攻擊藍營，說這是選舉期間的連連看，他呼籲賴瑞隆不要總在背後扮暖男，讓綠營側翼、公民團體幹髒活，請賴瑞隆展現候選人的擔當與道德勇氣，正式回應這種不入流的政治攻擊言論。

陳冠安表示，國民黨從北到南的士氣非常高昂，各都候選人都掀起一陣旋風，藍軍的投票率必須要再提高，這場選舉已成為投票率之戰，呼籲選民站出來勇敢投票，不要被這些瘋狂仇恨對立、抹黑造謠嚇到。1128堅定出來投票，捍衛民主自由，捍衛中間善良的在野力量。