快訊

園區有了人卻沒留下 中興新村發展最難解的是生活

不用刻意運動！每天1分鐘「腹肉按摩法」她腰圍兩周減7公分

俄國獨立媒體宣告停刊！與政治抗衡的33年歲月見證

黃仁勳緋聞風波也是蔣萬安的錯？藍委諷洋流「翻車魚」一籮筐

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨立委羅智強（中）上午受訪表示，如果網路上要去把黃仁勳緋聞的問題，都算成蔣萬安的帳，就知道為什麼「洋流」有那麼多「翻車魚」了。記者曾吉松／攝影
國民黨立委羅智強（中）上午受訪表示，如果網路上要去把黃仁勳緋聞的問題，都算成蔣萬安的帳，就知道為什麼「洋流」有那麼多「翻車魚」了。記者曾吉松／攝影

國民黨立委羅智強今天表示，近期「洋流」接連出現多起「翻車」事件，從垃圾車廣播、假旗風波到水餃店爭議，台北市長蔣萬安現在的處境就是「只要活著就是錯」，選舉有必要到這種程度嗎？就連輝達執行長黃仁勳的緋聞風波，都要算在蔣萬安頭上，難怪「洋流」有這麼多「翻車魚」，再多翻幾條魚也沒有關係。

羅智強受訪表示，溫暖的洋流最近出現非常多「翻車魚」，第一個翻車魚是作家廖玉蕙，她造謠說在大稻埕聽見垃圾車廣播「市長選舉請支持蔣萬安」，翻車之後也不道歉，直接刪文。第二個翻車的是假旗風波，一位全心全意力挺沈伯洋的支持者，因為違反交通規則，在馬路上揮舞大旗，被千千萬萬的洋流出征，說他是藍白反串，結果證明他真的是洋流。第三個翻車的是敞篷跑車洋流支持者，同樣被出征說是藍白反串，結果又是真的洋流。第四個「翻車魚」是，蔣萬安在遼寧夜市掃街，只是拜票經過店家，沒有針對任何店家停下來包圍，卻被說霸凌，這真的太離譜了。

羅智強指出，蔣萬安拜票時漏掉一間洋流店家，結果被出征，蔣萬安去拜票叫侵門踏戶，不去拜票叫沒有風度，沈伯洋不是直接宣布當選更快？蔣萬安現在的情況就是「只要活著就是錯」，選舉有必要到這種程度嗎？他向沈伯洋喊話，國民黨支持者也沒有到處嫌棄，看到對方拜票很熱鬧也都祝福，不要別人拜票就是出征，自己拜票就是破圈，真的沒有這種事。

立委王鴻薇也補充，另一個翻車的是財信傳媒集團董事長謝金河，謝自稱是目擊者，說她喊「大聲一點」，難道謝金河也幻聽了嗎？那根本不是她的聲音。此外，「民視」電視台製作的影片，一堆人在講話，再把她的頭像放進去，就把話硬塞到她嘴裡，這樣的報導符合新聞倫理嗎？這不是假新聞嗎？她呼籲謝金河，既然要做這樣的政治評論，就請拿出證據來。

此外，羅智強也說，今天Threads真的好精彩，連黃仁勳緋聞風波也是蔣萬安的錯，真的是超級無敵佩服。當然，晶片的安全，不管美國、台灣都要非常高度重視，事實是如何，就按照事實去處理。但說實在話，如果網路上連黃仁勳緋聞的問題都要算成蔣萬安的帳，就知道為什麼「洋流」有那麼多「翻車魚」了，再多翻幾條魚也沒有關係。

2026九合一選舉

黃仁勳 蔣萬安 翻車魚 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

垃圾車廣播挺蔣？ 藍周一告作家造謠

作家廖玉蕙昨指垃圾車播支持蔣萬安今改口 李明賢轟：造謠真是惡劣

影／蔣掃街遭疑施壓「又一村」沈伯洋：聽不懂蔣的回應

中共第五縱隊「假旗行動」？洪健益確認都是正港「洋流」支持者

相關新聞

藍營告發廖玉蕙涉違反選罷法 轟「造謠翻車、活成方唐鏡」

選戰倒數，作家廖玉蕙在臉書上發文指垃圾車沿街廣播「市長選舉請支持蔣萬安」。國民黨議員鍾沛君、張斯綱、柳采葳、楊植斗及議員候選人陳冠安等人，今赴台北地檢署批廖不實抹黑，告發涉違反選罷法意圖使人不當選，齊呼口號「造謠翻車！廖玉蕙道歉！」。

藍提告前廖玉蕙臉書刪文 蔣萬安怒指一事：沈伯洋才是最壞示範

選戰倒數，作家廖玉蕙在臉書發文指垃圾車沿街廣播「市長選舉請支持蔣萬安」，台北市長蔣萬安昨天駁斥是不實謠言，藍營議員今也提告，提告前，昨晚廖已悄悄將該篇貼文刪文，蔣萬安今被問及此事，蔣說，「我寧願相信，廖也認知到相關事實是如何」，接下來的評論，更加小心就好，因為終究她不是政治人物。

聯合報民調領先3個百分點 蘇巧慧：政策願景獲認同、會持續衝刺

「聯合報」最新民調，民進黨新北市長候選人蘇巧慧以3個百分點領先國民黨候選人李四川。蘇巧慧今天受訪表示，從過去900天以來的努力，可以看到認同她的人越來越多，民調數字也呈現正向發展，代表她持續談政策、談願景的態度獲得更多市民認同，對此非常感謝，未來會持續透過線上、線下活動與市民互動，讓新北市除了安居樂業，也能更加多元精彩。

陳永德貼文「洋流恭喜快完結篇」引聯想 蔣萬安笑：他就這風格

蔣萬安團隊、北市民政局長陳永德昨晚突臉書貼文稱「洋流，太棒了，恭喜你，還有大家的支持，明明知道這場戲，我們繼續演，這月我吃素，蔣萬安做的事比不上你說的廢話，快完結篇了！」陳還自己貼文底下留言「因為不好看嗎？」引發外界各種解讀，市長蔣萬安今被問此事笑稱，「大家也很清楚，他(陳永德)就是這樣的風格。」

趙少康稱被開除也要挺邱臣遠 國民黨團表態：樂觀其成

國民黨戰鬥藍發起人、前中廣董事長趙少康昨天替民眾黨竹北市長候選人邱臣遠站台，並稱「就算開除我黨籍也要來」。國民黨立法院黨團書記長許宇甄表示，趙少康是媒體人，只要他願意為國民黨或藍白候選人站台加持，國民黨團都樂觀其成。

【即時短評】最大票倉陷拉鋸 李四川、蘇巧慧誰能破解勝選密碼？

新北是重要灘頭堡，藍綠都有不能輸的壓力，國民黨新北市長候選人李四川挾豐富行政資歷出征，被視為藍營延續新北執政的最強棒；民進黨蘇巧慧憑藉800多天扎實備戰，加上民進黨傾全黨資源拉抬，選戰呈現資源不對稱的競爭態勢，逐步拉近支持度，形成藍綠五五波對決。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。