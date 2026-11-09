黃仁勳緋聞風波也是蔣萬安的錯？藍委諷洋流「翻車魚」一籮筐

國民黨立委羅智強今天表示，近期「洋流」接連出現多起「翻車」事件，從垃圾車廣播、假旗風波到水餃店爭議，台北市長蔣萬安現在的處境就是「只要活著就是錯」，選舉有必要到這種程度嗎？就連輝達執行長黃仁勳的緋聞風波，都要算在蔣萬安頭上，難怪「洋流」有這麼多「翻車魚」，再多翻幾條魚也沒有關係。

羅智強受訪表示，溫暖的洋流最近出現非常多「翻車魚」，第一個翻車魚是作家廖玉蕙，她造謠說在大稻埕聽見垃圾車廣播「市長選舉請支持蔣萬安」，翻車之後也不道歉，直接刪文。第二個翻車的是假旗風波，一位全心全意力挺沈伯洋的支持者，因為違反交通規則，在馬路上揮舞大旗，被千千萬萬的洋流出征，說他是藍白反串，結果證明他真的是洋流。第三個翻車的是敞篷跑車洋流支持者，同樣被出征說是藍白反串，結果又是真的洋流。第四個「翻車魚」是，蔣萬安在遼寧夜市掃街，只是拜票經過店家，沒有針對任何店家停下來包圍，卻被說霸凌，這真的太離譜了。

羅智強指出，蔣萬安拜票時漏掉一間洋流店家，結果被出征，蔣萬安去拜票叫侵門踏戶，不去拜票叫沒有風度，沈伯洋不是直接宣布當選更快？蔣萬安現在的情況就是「只要活著就是錯」，選舉有必要到這種程度嗎？他向沈伯洋喊話，國民黨支持者也沒有到處嫌棄，看到對方拜票很熱鬧也都祝福，不要別人拜票就是出征，自己拜票就是破圈，真的沒有這種事。

立委王鴻薇也補充，另一個翻車的是財信傳媒集團董事長謝金河，謝自稱是目擊者，說她喊「大聲一點」，難道謝金河也幻聽了嗎？那根本不是她的聲音。此外，「民視」電視台製作的影片，一堆人在講話，再把她的頭像放進去，就把話硬塞到她嘴裡，這樣的報導符合新聞倫理嗎？這不是假新聞嗎？她呼籲謝金河，既然要做這樣的政治評論，就請拿出證據來。

此外，羅智強也說，今天Threads真的好精彩，連黃仁勳緋聞風波也是蔣萬安的錯，真的是超級無敵佩服。當然，晶片的安全，不管美國、台灣都要非常高度重視，事實是如何，就按照事實去處理。但說實在話，如果網路上連黃仁勳緋聞的問題都要算成蔣萬安的帳，就知道為什麼「洋流」有那麼多「翻車魚」了，再多翻幾條魚也沒有關係。