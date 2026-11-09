柯志恩推第2則競選廣告 訴說對高雄「一心一意」

中國國民黨高雄市長參選人柯志恩今天推第2則競選廣告，走進高雄街頭，沿「一心一路」一路走，一路與市民打招呼，用輕鬆卻具巧思街頭日常，訴說對高雄的「一心一意」。

廣告捕捉柯志恩走進高雄日常生活，與市民自然互動，如坐下來吃早餐時，店員拿盤子請她簽名；街頭遇見市民與她揮手打招呼、為她加油。鏡頭透過互動瞬間，呈現柯志恩與鄉親間熟悉溫暖的連結。

柯志恩表示，她這4年持續走進高雄各角落，在一次次與市民面對面過程中，深刻感受城市人情味，鄉親每聲招呼、每個笑容都讓她感受城市溫暖，也更堅定用認真與努力回報大家疼愛。

根據競選辦公室發布新聞稿，柯志恩競選主軸「夢想海港，世界雄心」，「夢想海港」源自她身為南部囡仔，從小嚮往高雄這座偉大海港城市；「世界雄心」代表希望率高雄走向世界，而「世界雄心」的「心」取自「志恩」的2顆心，象徵對高雄的決心與初心。