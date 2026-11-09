陳永德「洋流恭喜」貼文引聯想 戴錫欽：寓意過段時間才能體會

蔣萬安團隊、北市民政局長陳永德昨晚突臉書貼文稱「洋流，太棒了，恭喜你，還有大家的支持，明明知道這場戲，我們繼續演，這月我吃素，蔣萬安做的事比不上你說的廢話，快完結篇了！」引發外界各種解讀。北市議長戴錫欽今表示，據他了解，陳局長也在裡面特別提到，等選後再跟大家分享大概真正的意思是什麼，大家不必過解讀。

戴錫欽今天上午與台北市長蔣萬安一同台北府城隍威靈公聖誕曁建廟一四五周年城隍文化祭-城隍聖誕大三獻禮祭典，對於陳永德的臉書貼文，戴表示，陳永德局長是我們地方上，大家非常敬重的一位政治政壇前輩，他的留言跟發言常常有一些非常發人深省，而且其中的寓意可能要過一段時間，慢慢再看才能夠體會說他真正的意思是什麼。

戴說，陳局長在地方上面的服務及在民政局的表現，我想不分朝野的議員，大家都有目共睹，也非常的肯定，也非常受到大家的敬重。現在既然在請假期間，我覺得我們就尊重他的一些相關的發言。

媒體追問，陳永德是否是在暗酸洋流？戴說，除非是陳自己說真正的意思是什麼，否則外界不要做過多的揣測。因為現在在選舉期間，由於剩下最後不到三周時間，每個人都有抒發自己一些感想的權利，也尊重陳的一些想法，但是兩個陣營也好、或外界也好，其實我覺得不需要做太多過度的引伸。