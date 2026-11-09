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蔣萬安江啟臣妻下午台中市場拜票 盧媽透露兩人超寵妻：回家會做這些事
台中市長盧秀燕今天受訪時透露，蔣萬安和江啟臣都是「超寵妻魔人」她說，蔣萬安回家會替妻子石舫亘「馬殺雞（按摩）」感謝妻子的辛苦，而江啟臣回家也會對老婆劉姿伶「抱抱、親親」夫妻感情好，這是好事，夫妻互相關心，也可以成為社會典範。
盧秀燕上午主持「台中市水湳會展與轉運中心周邊立體通廊」開工典禮，並在會後受訪時做以上表示。
據江啟臣總部行程規畫，江啟臣妻子劉姿伶和蔣萬安的妻子石舫亘今天下午4時將聯袂到北屯一點利黃昏市場拜票，這也是上次劉姿伶曾赴台北陪石舫亘到市場拜票之後，兩人再度合體。
江啟臣說，上周妻子劉姿伶曾陪石舫亘在台北的市場掃街拜票，石舫亘也是他的學妹。她們兩位相約，今天是石舫亘到台中來，和劉姿伶一起拜票，「幫我也是幫萬安」台北和台中「北中聯手」讓台中和台北幸福相通，也讓兩位牽手互相聯手，在剩下的10多天爭取民眾的支持。他也藉此機會對妻子表示感謝，「兩位牽手都很辛苦，要感謝她們。」
盧秀燕說，這兩位她都陪同過，她們都是先生最強的王牌，也因為她們都很愛自己的先生，所以全力以赴，非常辛苦。不過，她對江啟臣、蔣萬安兩人了解，兩人都像她的弟弟一樣，他二人都是「超寵妻魔人」選舉期間候選人和另一半都超辛苦，大家互相問候一下，抱抱親親或是互相馬殺雞一下、準備個消夜、做做家事，都是好事。
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