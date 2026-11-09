台南市議長邱莉莉陪同 陳亭妃開支票福利比照六都第一名

民進黨台南市長候選人陳亭妃今持續展開鐵馬騎乘催票，市議會議長邱莉莉也到場加油，對於公辦政見發表內容，陳亭妃信心十足說，「對台南了解，沒有人能比得上陳亭妃，我們就不要先洩題，」請大家拭目以待。

陳亭妃鐵馬騎乘隊伍上午齊聚中西區台灣府城隍廟、東市場旁，這裡是陳亭妃的出生地，對陳亭妃來說更有特殊感情，許多鄰居聞訊一早就在旁等候陳到來，一位90歲阿嬤更激動抱著陳亭妃及妹妹市議員陳怡珍，百歲人瑞成大建築學系名譽教授傅朝卿的母親傅田淑珠也在家人推著輪椅來為陳亭妃加油，耳聰目明的她不時喊著「陳亭妃凍蒜！」陳激動緊握著手直呼真的好感動。

陳亭妃在議長邱莉莉、市議員李宗霖、周嘉韋議員、市議員候選人林建南、沈震南、台灣府城隍廟主委郭榮哲等人陪同上香祈福，期盼城隍爺等眾神庇佑。

陳亭妃等人出發前受訪，媒體詢問當選上任後那些政務是要優先處理的？陳亭妃說「每一樣都很重要」，重要的是，提出的「科技三軸」等七大核心政見與願景，就是要串連溪南溪北，且第一年就要有穩定計畫，她已徵求議員們及候選人同意；在12月25日後檢視六都福利中，台南市比人家不足的，包括小朋友、青少年、婦女、長輩等，「我們要一次補齊」，「我們要比的是第一名，是六都的第一名」，當補不足時，會逐步補齊，預算不足的部分，也會跟議會溝通，是否用追加方式，目前都有共識了，重要的是要讓人民有感。

陳也提到，今早與黃偉哲出席台灣太空國際年會暨太空產業博覽會，未來火箭研發基地在沙崙，力拚2030年要完成，甚至國防產業也要跟傳統產業結合，太空科技產業將是台南繼半導體產業，未來另項重要產業。

而台南是傳產重鎮，賴清德總統在520演說提到8年將會有1000億協助中小企業轉型，未來要無縫接軌，（市府）成立平台，將中央與地方平台完全串聯，將傳統跟轉型科技結合。

民進黨台南市長候選人陳亭妃今持續展開鐵馬騎乘催票，議長邱莉莉等多名市議員及候選人到場加油。記者謝進盛／攝影

民進黨台南市長候選人陳亭妃今持續展開鐵馬騎乘催票，大批鐵馬騎士陪騎。記者謝進盛／攝影

民進黨台南市長候選人陳亭妃今持續展開鐵馬騎乘催票，大批鐵馬騎士陪騎。記者謝進盛／攝影

民進黨台南市長候選人陳亭妃今持續展開鐵馬騎乘催票，大批鐵馬騎士陪騎。

記者謝進盛／攝影

百歲人瑞成大建築學系名譽教授傅朝卿的母親傅田淑珠（中）在家人推著輪椅來為陳亭妃加油。記者謝進盛／攝影