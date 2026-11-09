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「假旗行動」確認洋流支持者 蔣萬安：人民期待能團結所有市民的市長
台北市長選情持續白熱化，先前有綠營指控藍營發起「假旗行動」，不過現找到此人，證實是沈伯洋支持者，台北市長蔣萬安今被問到，是否喊話沈伯洋呼籲支持者不要刻意挑起對立？蔣說，市民期待的是一個能團結所有市民的市長，且要有擔當，且要知錯能改，「我一定可以做到，也希望所有的支持者都應該保持理性。」
蔣萬安今天也被問到，先前到遼寧夜市拜票，挺沈伯洋店家又一村認為「被叫囂」，蔣萬安昨稱「為何其他店家不會有類似情形？」被質疑是檢討店家？蔣今說，他這不是針對事件的店家，他的意思是我們的支持者不會出征不同立場的店家，而且如果有發生類似的事情，我們一定會制止，而且呼籲不要這樣子做。
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