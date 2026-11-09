「假旗行動」確認洋流支持者 蔣萬安：人民期待能團結所有市民的市長

台北市長選情持續白熱化，先前有綠營指控藍營發起「假旗行動」，不過現找到此人，證實是沈伯洋支持者，台北市長蔣萬安今被問到，是否喊話沈伯洋呼籲支持者不要刻意挑起對立？蔣說，市民期待的是一個能團結所有市民的市長，且要有擔當，且要知錯能改，「我一定可以做到，也希望所有的支持者都應該保持理性。」

蔣萬安今天也被問到，先前到遼寧夜市拜票，挺沈伯洋店家又一村認為「被叫囂」，蔣萬安昨稱「為何其他店家不會有類似情形？」被質疑是檢討店家？蔣今說，他這不是針對事件的店家，他的意思是我們的支持者不會出征不同立場的店家，而且如果有發生類似的事情，我們一定會制止，而且呼籲不要這樣子做。

台北市長蔣萬安今天上午十時半出席台北府城隍威靈公聖誕曁建廟一四五周年城隍文化祭-城隍聖誕大三獻禮祭典；沈伯洋今天中午12時半也出席，不過兩人不會碰到面，同場不同框。記者許正宏／攝影