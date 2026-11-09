基隆選戰明辯論 謝國樑：報告施政成果及規畫 童子瑋：謝四年分數大家清楚

基隆市長候選人謝國樑和童子瑋，明天參加網路直播辯論會。謝說，這場辯論是他主動發起邀請，會向市民報告四年施政成果及未來規畫。童指這幾年發展停滯，很多基隆人心有不甘，他會讓市民知道未來發展藍圖。

這場辯論會由匯流新聞網主辦，辯論分成政見申論、交叉詰問、媒體提問和結論四個階段，時間是10日中午12時至下午1時20分，全程1小時20分鐘。

台灣民眾黨主席黃國昌今到基隆市陪黨提名的市議員候選人掃街拜票，回應媒體詢問對辯論會的看法時說，縣市長候選人願意辯論，公開討論市政，讓市民能夠知道兩個人的施政理念有什麼差距，以及過去從政表現接受檢驗，絕對是民主社會中的好事。

黃國昌認為，謝國樑為現任基隆市長，願意與競選對手公開辯論，他非常非常的佩服。到目前為止，民進黨還有好多縣市長候選人，傲慢的拒絕辯論。

黃國昌也提及日前落幕的台北市長辯論會，指民進黨想辯，就一天到晚逼著台北市長蔣萬安。然後辯輸了一場以後，開始說辯論是假的，過程中還製造謠言來傷害主辦單位。反觀台南市長候選人陳亭妃，嘉義市長候選人王美惠逃避辯論到現在，他曾公開請教賴清德總統，為什麼民進黨的標準這麼奇怪？

黃國昌說，既然已經投入選舉， 特別是在選行政首長這麼重要的位置，接受辯論，接受公開的檢驗，相信應該是絕大多數的選民共同的期待。

謝國樑表示，這場辯論是他主動發起邀請，將是基隆市長選舉史上第一次候選人辯論，非常有意義。他很高興能透過這次機會，向市民報告四年的施政成果，以及未來對基隆的規畫，這場辯論也能讓市民更清楚了解，雙方的政策主張。

童子瑋說，這四年的市政議題，不管是市民打分數，還是遠見、天下雜誌評比成績，大家都很清楚。他希望透過這個機會，讓他對基隆未來的發展藍圖，讓市民清楚知道。基隆要進步，基隆要改變，但這幾年停滯，很多基隆人心有不甘。

童子瑋表示，這幾年的基隆，經濟發展相對蕭條，到處都是貼「租」，到處都是貼「售」，就是因為這個城市變得沒有靈魂，沒有生氣，沒有生機，年輕人在這邊沒發展的機會。

童說，未來每個一個族群，不管是長輩的照顧、青年的發展，還是小朋友的教養，他都會帶領市府團隊逐一逐一，一步一步檢視，一步一步調整，讓基隆市回到正常的軌道，也希望找到基隆的文化靈魂，繼續發展。

台灣民眾黨主席黃國昌（左）今在基隆表示，競選行政首長接受辯論檢驗，相信是絕大多數的選民共同的期待。記者邱瑞杰／攝影