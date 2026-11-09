藍質疑立院缺席投票與政見不符 何欣純：當選續辦老人健保補助

行政院不副署全國老人健保補助，台中市原本就有實施老人健保補助，國民黨團質疑民進黨台中市長候選人何欣純在立院缺席投票，若當選恐取消台中的補助。何欣純表示，老人健保補助在台中本來就不是議題，因為台中市府現在就編列相關預算補助，她也承諾當選市長後，會接續執行預算，繼續推動老人健保補助。

何欣純今日一早展開中西區車隊掃街，從台中城市發展起點的舊城區出發，沿途支持者熱情揮舞旗幟，何欣純揮手致意，感謝鄉親熱情相挺。

國民黨團指控何欣純在立院缺席投票，與其很多政見不符。何欣純表示，他們漏講了很多話，各位可以再查得更清楚，像是她從前總統蔡英文到賴清德總統時代，她一直都主張普發現金，只要政府有餘裕，要主動普發現金，在立院是因為不能增加預算，違憲法案她沒有參與表決，但在公開發言中，她一直主張普發現金，所以政見中，如果台中市府財政有餘裕，她當選市長後會普發現金，這是她一以貫之的態度，沒有改變過。

至於老人健保補助，何欣純說，中央有中央考量，但在台中，老人健保補助本來就不是議題，因為台中市府現在就編列相關預算補助，既然有預算當然就要執行，她當選市長後，一定會接續執行預算，讓老人健保補助繼續推動。