藍提告前廖玉蕙臉書刪文 蔣萬安怒指一事：沈伯洋才是最壞示範

選戰倒數，作家廖玉蕙在臉書發文指垃圾車沿街廣播「市長選舉請支持蔣萬安」，台北市長蔣萬安昨天駁斥是不實謠言，藍營議員今也提告，提告前，昨晚廖已悄悄將該篇貼文刪文，蔣萬安今被問及此事，蔣說，「我寧願相信，廖也認知到相關事實是如何」，接下來的評論，更加小心就好，因為終究她不是政治人物。

不過蔣萬安話鋒一轉，反批對手、民進黨候選人沈伯洋，表示相形之下，有人卻一再造謠台北市兒虐是最多的城市，而且不只講一次，一直講，而且甚至大言不慚說是「用猜的」，而且不道歉不更正，我想這才是最壞的示範。

蔣萬安今天上午十時半出席台北府城隍威靈公聖誕曁建廟一四五周年城隍文化祭-城隍聖誕大三獻禮祭典；沈伯洋今天中午12時半也出席，不過兩人不會碰到面，同場不同框。

蔣萬安今天上午也被問到廖玉蕙針對指控台北市垃圾車廣播「市長選舉請支持蔣萬安」的貼文昨已刪文，不過國民黨議員今早也前往北檢提告，對於藍營提告一事，蔣萬安表示尊重。

蔣萬安說，這已不是第一次發生類似的事情，但他想廖女士現在刪文，寧願相信，她也認知到相關的事實是如何，那接下來的評論，更加小心就好，因為終究她不是政治人物。

不過蔣萬安也說，但相形之下，有人卻一再造謠台北市兒虐是最多的城市，而且不只講一次，一直講，而且甚至大言不慚說是「用猜的」，而且不道歉不更正，我想這才是最壞的示範。