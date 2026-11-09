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11月28日九合一投票 中選會籲慎防AI深偽影音

中央社／ 台北9日電

中選會今天表示，115年地方公職人員選舉與全國性公民投票案第22案將於11月28日投票，除國民身分證、印章、投票通知單外，千萬不能攜帶手機進入投票所。中選會同時提醒民眾小心AI深偽影音，看到任何選務資訊切記多方查證，不輕信、不隨便轉傳。

中央選舉委員會發布新聞稿，提醒民眾投票帶「3寶」，分別是國民身分證、印章及投票通知單。此外，AI（人工智慧）快速發展，為防制深偽影音影響選舉，主任委員游盈隆親自入鏡拍攝宣導影片，並邀請新住民藝人戴凱文擔任宣導大使，呼籲大家共同守護台灣民主。

游盈隆指出，115年地方公職人員選舉與全國性公民投票，民眾年滿18歲有公民投票權，年滿20歲有選舉權和公民投票權，為鼓勵民眾踴躍投票，特別與服過兵役、具有陽光、活力形象的新住民藝人戴凱文共同宣導，期盼透過其親和力，鼓勵大家以實際行動參與民主。

戴凱文表示，很開心也很榮幸能參與這次選務宣導。他取得台灣身分與投票資格後，都有行使公民權。台灣的民主是世界典範，能夠藉由自己的力量鼓勵更多人踴躍投票，對他而言別具意義。

中選會也提醒，投票除了國民身分證、印章、投票通知單外，千萬不能攜帶手機進入投票所。尤其提醒民眾，小心AI深偽影音，看到任何選務資訊都切記多方查證、不輕信、更不要隨便轉傳。

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