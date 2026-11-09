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影／本屆最後一次主持縣務會議 許淑華曝選前衝刺行程

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

選戰倒數進入衝刺，南投縣長許淑華今出席縣務會議，了解各局處工作執行，並感謝府內同仁辛勤付出。會後她受訪表示，今天應是她本屆任內最後一次主持縣務會報，請假期間持續掌握縣政運作，已規畫最後一周車掃全縣，期盼縣民支持。

南投縣政府今召開縣務會議，各局處循慣例提報各項獲獎及工作成果。教育方面，竹山社寮國中師生團隊勇奪KidWind風力能源競賽分區金牌、數位學習推動辦公室獲教育部領航獎。文化方面，客家藍野餐音樂會榮獲美國繆思創意設計獎銀獎，

財政方面，財政開源及債務管理績效雙獲全國第2名；地政方面，非都市土地管理與監測業務評鑑評選獲全國第三，受中央肯定；衛生方面，埔里社區心理衛生中心獲全國輔導計畫特色發展獎；另，環保、警政工作也有優良表現，成果斐然。

南投縣長許淑華會後受訪感謝各局處共同努力，以及府內同仁的辛勤付出，也將針對獲獎及優異表現給予嘉獎與鼓勵，並提醒年度即將進入尾聲，各單位要加緊腳步完成未了結案件及民眾關心事項，以確保各項年度執行計畫能夠如期完成。

她也表示，今天的縣務會報應是本屆任期，最後一次由她主持，已規畫選前最後一周將車隊掃街走訪全縣13鄉鎮市，請假期間將持續掌握縣政運作，希望未來能繼續主持縣務會報，延續推動社福、建設及各項重大工程，期盼縣民支持肯定。

南投縣長許淑華於縣務會議後受訪表示，今天應是本屆任內最後一次主持縣務會報，請假期間將持續掌握縣政運作。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華於縣務會議後受訪表示，今天應是本屆任內最後一次主持縣務會報，請假期間將持續掌握縣政運作。記者賴香珊／攝影

南投縣長許淑華今天出席主持縣務會議，了解各局處工作執行狀況。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華今天出席主持縣務會議，了解各局處工作執行狀況。記者賴香珊／攝影

南投縣長許淑華今天出席主持縣務會議，了解各局處工作執行狀況。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華今天出席主持縣務會議，了解各局處工作執行狀況。記者賴香珊／攝影

南投縣長許淑華今天出席主持縣務會議，了解各局處工作執行狀況。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華今天出席主持縣務會議，了解各局處工作執行狀況。記者賴香珊／攝影

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