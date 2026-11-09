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何欣純反對普發2萬卻承諾當選發現金 國民黨團批：舉債換選票？

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨團上午舉行「講的一畚箕，做無一湯匙！何欣純政見支票選前就跳票」記者會，書記長許宇甄（中）、立委黃健豪（左）、王育敏（右）出席。會中批評民進黨台中市長候選人何欣純對於老人免健保費，選前開支票，表決時唯有黨意是從，竟讓政見跳票。記者曾吉松／攝影
國民黨團上午舉行「講的一畚箕，做無一湯匙！何欣純政見支票選前就跳票」記者會，書記長許宇甄（中）、立委黃健豪（左）、王育敏（右）出席。會中批評民進黨台中市長候選人何欣純對於老人免健保費，選前開支票，表決時唯有黨意是從，竟讓政見跳票。記者曾吉松／攝影

國民黨立法院黨團今天召開記者會，指民進黨台中市長候選人、立委何欣純交代清楚在立院反對補助老人健保費、老農津貼及普發現金2萬元，卻承諾當選後會推動台中市普發現金，質疑她大開空頭支票，「選前講的一畚箕，真正做的卻無一湯匙」，要求她出面說清楚。

國民黨團書記長許宇甄說，何欣純的選區就在台中市大里、太平也是農業區，許多辛苦的老農正在期待老農津貼提高的及時雨，就不用再向辛苦打拚的子女要生活費，難道忍心看到他們拿每月拿8000元無法好好生活嗎？何欣純為了選舉簽署普發現金承諾書，誓言當選市長要追加預算普發，無視於市庫的財政，最後將排擠到捷運建設、長輩健保費等既有社福預算，何欣純作為中央民代，卻不敢向中央爭取加碼普發2萬元，卻要台中市府舉債換選票，真的是為台中市長遠發展著想嗎？還是只是想騙選票？

許宇甄提出3大要求，何欣純應立刻向台中的年輕世代及長輩道歉，在老人福利法關鍵時刻缺席，連立委本質工作的做不好，呼籲何欣純公開說明為何背棄長者及234萬的青壯世代；同時何欣純應要求行政院副署老人福利法、老農津貼，並支持普發現金2萬元。

國民黨立委王育敏批評，過去台中在林佳龍執政，曾取消老人健保補助，直到盧秀燕上任才恢復，如今民進黨中央又拒絕落實修法，何欣純處處配合黨中央，連向中央爭取權益都不敢，台中市民憑什麼相信她當選後會兌現政見？

國民黨立委黃健豪則酸，政治人物選舉開支票不稀奇，但何欣純選前支票就跳票令人瞠目結舌。立法院去年7月11日表決普發現金1萬元，何欣純投下反對票；今年在野黨主張普發2萬元，她又不投票，如今卻簽署台中普發現金承諾書，若台中普發每人1萬元，就要287億元；若普發5萬元，更高達1435億元，占市府年度預算約81%，難道台中捷運、道路建設、教育與社福都不用做了嗎？

黃健豪說，老人健保補助不只是照顧長輩，更是替上有老、下有小的三明治世代卸下經濟重擔！全國65歲以上長者健保補助所需經費約400億元，僅占明年度中央政府近4兆元總預算的1%，中央可以編列逾兆元國防預算、增資中油2338億元、撥補台電711億元，卻連1%都不願拿出來照顧長輩？

至於有綠委批評在野黨推動65歲以上長者健保補助、老農津貼調升及普發現金等民生法案，恐增加政府財政負擔。許宇甄回應，65歲以上長者免健保費、老農津貼，甚至是普發現金，許多民進黨候選人都把這些當作主要政見，請民進黨立委鍾佳濱不要再打臉自己人，如果真的有心，絕對不會編不出預算，尤其今年預計超徵1兆元的稅收。

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